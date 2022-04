Megan Thee Stallion, l’esibizione hot al Coachella aggira la censura cinese

Megan Thee Stallion, rapper americana ora in radio con il singolo Sweetest Pie in collaborazione con Dua Lipa, è riuscita ad aggirare la censura cinese. Durante il Coachella Festival, rassegna musicale che ha ha visto esibirsi anche i Maneskin, l’artista ha dato vita a una performance provocante che ha esaltato i fan sotto al palco. Indirettamente, ha anche mandato in confusione i software di censura della Cina. L’esibizione, trasmessa illegalmente su WeChat, equivalente locale di WhatsApp, ha infatti mostrato diversi limiti dell’intelligenza artificiale di Pechino, incapace di segnalare il contenuto piuttosto esplicito.

La performance di Megan Thee Stallion al Coachella censurata in Cina

Come riporta il sito di monitoraggio What’s on Weibo, gli utenti dei social media cinesi e dell’app di messaggistica WeChat hanno trasmesso live illegalmente il Coachella Festival. Pechino ha infatti vietato la trasmissione di numerosi eventi occidentali, ma diversi hacker hanno trovato il modo di aggirare il firewall con la creazione di reti Vpn private. Com se non bastasse, l’esibizione di Megan Thee Stallion sulle note di Wap ha mandato letteralmente in tilt i software, che hanno provato inutilmente a oscurare l’abbigliamento succinto e le movenze sensuali della cantante.

Coachella is also being livestreamed via WeChat. Apparently, this performance not only made censors sweat, everyone was also joking that they're singing a song about Shanghai Puxi District. #MeganTheeStallion #Shanghailockdown pic.twitter.com/2ltSqzFC9c — Manya Koetse (@manyapan) April 17, 2022

Tramite alcuni video pubblicati su Twitter, è possibile vedere quanto avvenuto sui social cinesi. Cercando di tenere il passo del corpo di ballo, una goffa banda nera ha provato a oscurare alcune parti del video, finendo però per muoversi a destra e sinistra sullo schermo senza riuscire a nascondere quasi nulla. Ad aggravare i problemi di censura si è poi aggiunto il testo di Wap, che gli utenti si sono divertiti a tradurre e trascrivere nei commenti. «Smettetela di trattarci come bambini», hanno gridato in coro alcuni spettatori sui social. Altri account si sono divertiti ad adattare il testo di Wet Ass Puxi al lockdown di Shanghai che da giorni ormai tiene sotto scacco la popolazione.

Coachella 2022, dai Maneskin a The Weeknd: i migliori momenti del festival americano

La performance di Megan Thee Stallion si è inserita all’interno del Coachella Festival. La rassegna californiana, tornata dal vivo dopo il Covid, è stata teatro di esibizioni che hanno lasciato il segno. Fra queste, impossibile non citare i Maneskin. Damiano, Victoria e compagni hanno infiammato il palco per 45 minuti con i loro brani più celebri, lanciando anche un grido per l’Ucraina e un urlo contro Vladimir Putin. Virale anche l’esibizione di Harry Styles, ex One Direction, con la cantante Shania Twain.

L’edizione 2022 vanta anche la più giovane artista ad esibirsi sul palco del Coachella. Billie Eilish si è infatti impadronita anche di questo speciale record, cantando un medley dei Blur, fra le sue band preferite. L’arrivederci al prossimo weekend ha portato invece la firma di The Weeknd, stella della musica mondiale, che ha presentato i brani del suo nuovo album con gli Swedish House Mafia. Secondo i commenti sui social, si è trattato di una delle migliori esibizioni in assoluto dell’intero festival.