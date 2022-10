Il mega yacht Nord di Mordashov a Hong Kong, la reazione degli Stati Uniti

Nelle acque di Hong Kong è comparso improvvisamente il mega yacht Nord, di proprietà dell’oligarca russo Alexei Mordashov. Il territorio autonomo nel sud-est della Cina ha reso noto che non applicherà le sanzioni occidentali a uno degli oligarchi più ricchi della Russia. Da qui la reazione degli Stati Uniti, che hanno messo in guardia sul rischio che Hong Kong diventi un rifugio per gli oligarchi russi. «La reputazione dell’ex colonia britannica come centro finanziario dipende dal rispetto delle leggi e degli standard internazionali», ha dichiarato il Dipartimento di Stato.

Nel porto di Imperia è bloccato da tempo Lady M, secondo yacht dell’oligarca

Lo yacht Nord, costruito dalla compagnia tedesca Lürssen, è lungo 142 metri ed ha un valore di 500 milioni di dollari. Descritto dallo studio che l’ha progettato come «una nave da guerra in smoking» in quanto vanta due eliporti, una piscina e una flotta di tender, l’imbarcazione naviga sotto bandiera russa ed è arrivata a Hong Kong dopo aver lasciato Vladivostok la scorsa settimana, secondo il sito Marine Traffic. Nord è il principale mega yatch riconducibile a Mordashov: nel porto di Imperia nei primi giorni della guerra in Ucraina è stato bloccato il Lady M, lungo “appena” 65 metri.

Chi è Mordashov, secondo uomo più ricco della Russia

Mordashov è secondo Forbes il secondo uomo più ricco di Russia e il numero 56 nella classifica mondiale. Autore del salvataggio del tour operator Tui, di cui è maggiore azionista (34 per cento), a fine 2021 aveva un patrimonio personale stimato intorno ai 23 miliardi di dollari (29 miliardi quello della famiglia). Nel 2003 Mordashov è diventato comproprietario di Banca Rossiya, considerata dagli Usa la cassaforte personale di Putin e già sanzionata sempre da Washington nel 2014 dopo l’annessione della Crimea. Mordashov inoltre è azionista di maggioranza della Severstal, colosso siderurgico ed estrattivo russo di cui è stato amministratore delegato fino al 2015 e ora è presidente di Severgroup, azionista a sua volta di Banca Rossiya. Tra il 2005 e il 2012 è stato proprietario delle acciaierie di Piombino dopo l’esperienza Lucchini lasciandole in un mare di debiti (730 milioni).