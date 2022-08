Meeting Rimini, Draghi: «Tutti votino, ce la faremo con qualsiasi governo»

É il Draghi-day al Meeting di Rimini, l’evento organizzato da CL che ieri ha ospitato un confronto tra diversi leader politici in vista delle prossime elezioni. Il premier uscente ha fatto un bilancio della sua esperienza a Palazzo Chigi ed esortato tutti i cittadini a recarsi alle urne, certo che l’Italia ce la farà con qualsiasi governo.

Draghi al Meeting di Rimini

A distanza di due anni dal discorso su debito buono e debito cattivo, il capo dell’esecutivo ha riepilogato le sfide che deve affrontare il nostro paese, dalla diversificazione degli approvvigionamenti energetici fino all’accelerazione sulla strada delle energie rinnovabili, e rivendicato con orgoglio il lavoro fatto negli ultimi diciotto mesi.

In particolare, ci ha tenuto ad evidenziare come le forniture di gas russo in Italia siano sempre meno significative e che, nonostante ciò, il livello di riempimento degli stoccaggi tocca l’80%. Ma anche come il PIL italiano sia aumentato del 6,6% nel 2021 tornando ai livelli registrati prima della pandemia in anticipo rispetto alle stime della Commissione Europea.

«Insieme abbiamo dimostrato ancora una volta che l’Italia è un grande Paese che ha tutto quello che serve per superare le difficoltà che la storia ci mette di nuovo davanti. Il governo ha fatto del proprio meglio», ha evidenziato.

L’invito al voto

Ha quindi ricordato che tra poche settimane gli italiani potranno scegliere la composizione del nuovo Parlamento, cogliendo l’occasione per invitare tutti i cittadini ad andare a votare. Dopo aver espresso l’augurio che chi guiderà il paese dal prossimo autunno sappia preservare lo spirito repubblicano che ha animato dall’inizio il suo esecutivo, si è detto convinto che «il futuro governo, qualunque sia il suo colore politico, riuscirà a superare quelle difficoltà che oggi appaiono insormontabili» e che «l’Italia ce la farà, anche questa volta».

Il messaggio ai giovani

Draghi si è infine rivolto ai giovani, esortandoli a vivere la vita pubblica come testimonianza di una vita coerente con gli ideali: «Sperate, combattete, e costruite. Voi siete la speranza della politica». Colpito dal loro entusiasmo e dalla loro massiccia presenza, ha ribadito come «con le vostre energie, la vostra serietà e il vostro amore per la vita e per l’Italia, voi e noi tutti supereremo gli ostacoli e vinceremo le sfide che ci attendono».