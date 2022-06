Medvedev: «Chi ha detto che l’Ucraina esisterà ancora tra due anni?»

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha affermato di dubitare che l’Ucraina esisterà ancora, tra un paio di anni. Lo riporta la Tass, citando un messaggio pubblicato su Telegram con cui l’attuale vice capo del Consiglio di sicurezza russo ha commentato la notizia secondo cui Kyiv starebbe cercando «di ottenere gas dai suoi sponsor d’oltremare pagandolo in due anni».

Medvedev, le affermazioni sulla pena di morte

«L’unica domanda è: “Chi ci dice che l’Ucraina esisterà ancora tra due anni?”», ha scritto Medvedev. Vicinissimo a Vladimir Putin, che sostituì al Cremlino dal 2008 al 2012, in quanto all’attuale presidente era costituzionalmente vietato di servire per il terzo mandato consecutivo (assunse così il ruolo di primo ministro), Medvedev non è nuovo a dichiarazioni forti, rilasciate in occasioni pubbliche oppure su Telegram, dall’inizio del conflitto in Ucraina. Il 26 febbraio, dopo l’esclusione dal Consiglio d’Europa avvenuto a seguito dell’invasione dell’Ucraina e le sanzioni comminate a cittadini e entità russe, non aveva escluso la reintroduzione della pena di morte in Russia, per reati particolarmente gravi.

Medvedev, le minacce a Finlandia e Svezia

A metà aprile aveva annunciato «possibili conseguenze nel Baltico», se Finlandia e Svezia avessero davvero chiesto di aderire alla Nato. «Non si potrà più parlare di status denuclearizzato per il Baltico, l’equilibrio dovrà essere restaurato», aveva dichiarato il vice presidente del consiglio di Sicurezza di Mosca, aggiungendo: «Finora la Russia non ha preso queste misure e non era intenzionata a farlo».

Medvedev, l’odio per l’Occidente: «Bastardi e degenerati»

E solo pochi giorni fa, Medvedev aveva scritto su Telegram, parlando dei Paesi occidentali: «Mi viene spesso chiesto perché i miei post sono così duri. La risposta è che li odio. Sono dei bastardi e degenerati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. Finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire».