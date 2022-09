Medvedev minaccia Kiev: «Pronti a fare ricorso all’atomica»

«Si terranno referendum e le repubbliche del Donbass e altri territori saranno annessi alla Russia. La protezione di tutti i territori che hanno aderito sarà significativamente rafforzata dalle Forze Armate russe. La Russia ha annunciato che non solo le capacità di mobilitazione, ma anche qualsiasi arma russa, comprese le armi nucleari strategiche e le armi basate su nuovi principi, potranno essere utilizzate per tale protezione». Così l’esponente russo Dmitry Medvedev scrive su Telegram dopo che gli Stati Uniti avevano parlato di una risposta in caso di uso di armi nucleari da parte della Russia.

Medvedev, in cosa consiste la minaccia all’Ucraina

La minaccia sarebbe quindi quella di lanciare armi nucleari in caso di necessità, ma con una precisazione: «(…) l’ipersonico è in grado di raggiungere obiettivi in Europa e negli Stati Uniti molto più velocemente». L’Unione Europea risponde direttamente dall’Onu, dichiarando di stare approvando nuove sanzioni. L’unica voce contraria alle sanzioni sarebbe quella dell’Ungheria di Orban, che parla apertamente delle sanzioni come strumento per far aumentare le dimensioni del conflitto. Nel frattempo, anche la Cina frena, dichiarando di voler trovare una soluzione pacifica alla guerra in Ucraina.

In più, da domani 23 settembre al prossimo 27 settembre, ci sarà un referendum organizzato per annettere alla Russia il Donbass. Questo referendum non avviene liberamente, in quanto guardie armate russe presiedono i seggi.

La risposta dell’Onu

«Sono profondamente preoccupato per le notizie sui piani per organizzare referendum in aree dell’Ucraina che attualmente non sono sotto il controllo del governo. Qualsiasi annessione del territorio di uno Stato da parte di un altro Stato risultante dalla minaccia o dall’uso della forza costituisce una violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale» ha dichiarato il segretario generale Guterres.

Nel frattempo, aumentano i cittadini russi che scappano verso la Finlandia, mentre 1.300 sarebbero le persone arrestate o fermate in Russia per via delle proteste dei cittadini contro la guerra. Una voce che, alla luce di quanto avviene, non sembra affatto ascoltata.