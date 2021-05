La guerra nel Donbass tra Ucraina e separatisti appoggiati dalla Russia prosegue sottotraccia. Qualche settimana fa le esercitazioni militari russe lungo il confine orientale dell’ex repubblica sovietica e in Crimea, penisola annessa da Mosca nel 2014, avevano fatto pensare in Occidente al primo atto di una possibile escalation. Tanto più che Stati Uniti e Gran Bretagna avevano inviato navi militari verso il Mar Nero.

Poi, con la fine delle manovre russe, era tornata la calma. Ma nel Donbass si continua a combattere, le schermaglie sono quotidiane, insieme con i morti: in sette anni di guerra, oltre 13 mila. Gli accordi di Minsk firmati nel 2015 sono rimasti sulla carta e le parti si accusano a vicenda di voler boicottare il processo di pace. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver cercato durante i primi anni del suo mandato il compromesso con Mosca, da qualche mese sembra aver cambiato linea, alzando il tiro nei confronti del Cremlino.

Esempio del nuovo approccio, è stata la decisione di colpire direttamente il miglior alleato di Vladimir Putin, principale esponente e sponsor dell’opposizione filorussa, forte soprattutto nelle regioni dell’est e del sud del Paese: Victor Medvedchuk. Il politico e oligarca, 66 anni e una lunga carriera alle spalle, è finito agli arresti domiciliari con accusa di alto tradimento e parte dei suoi asset sono stati confiscati. Zelensky ha parlato di un passo decisivo per la de-oligarchizzazione dell’Ucraina, ancora imprigionata nei soliti schemi tra poteri forti e corruzione dilagante. Prendendo di mira Medvedchuk, ha mandato un segnale chiaro sia a tutti gli altri magnati della finanza, che da dietro le quinte tirano le leve della politica e dell’economia sia a Kiev e dintorni, sia a Mosca. La mossa chiama, infatti, in causa direttamente Putin, visto l’ottimo rapporto, anche personale, con Medvedchuk: il presidente russo è il padrino della figlia Daryna, nata nel 2004.

❗ Victor Medvedchuk, Putin’s key Ukraine ally, has been recently charged with treason. Read a recent material prepared by @AtlanticCouncil to see what our editor-in-chief @yermolenko_v has to say about it: https://t.co/s4XQRR43qj pic.twitter.com/qteDJU1PLS

— UkraineWorld (@ukraine_world) May 14, 2021