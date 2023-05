Burkina Faso, medico rapito da Al Qaeda liberato dopo sette anni

Il dottor Kenneth Elliott è «sano e salvo e si è riunito alla sua famiglia». A confermare la notizia ufficiale, il ministro degli Esteri australiano. Il medico di 88 anni rapito da al-Qaeda più di sette anni fa è stato liberato. L’uomo e sua moglie erano stati sequestrati nel 2016 vicino al confine tra Mali e Burkina Faso, dove hanno gestito una clinica per oltre 40 anni. Jocelyn Elliott venne rilasciata dopo tre settimane, a seguito della pressione dell’opinione pubblica.

Le parole del medico liberato in Burkina Faso

La famiglia del medico liberato in Burkina Faso dopo sette anni di prigionia ha comunicato, con una nota, le parole dell’uomo, come riportato dalla BBC: «A 88 anni, e dopo molti anni lontano da casa, il dottor Elliott ora ha bisogno di tempo e privacy per riposare e ricostruire le forze. Vi ringraziamo per la vostra comprensione e simpatia». Il ministro degli Esteri australiano Penny Wong ha voluto sottolineare la resilienza che il dottor Elliott e la sua famiglia hanno mostrato «nelle circostanze più difficili» estendendo i ringraziamenti «ai funzionari australiani che hanno lavorato per molti anni per garantire il rilascio del dottor Elliott e per fornire sostegno alla sua famiglia».

Chi è il medico rilasciato in Burkina Faso dopo 7 anni