È morto il medico personale di Mattarella: il presidente annulla gli impegni

Il professor Francesco Pitrolo, medico personale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è morto improvvisamente nella notte compresa tra domenica 19 e lunedì 20 febbraio 2023. Il Capo dello Stato, legato al dottore da una grande amicizia, ha annullato tutti gli impegni previsti per la giornata di oggi.

È morto il medico di Mattarella

Pitrolo, che lascia moglie e figlia, era direttore dell’Unità di cardiologia dell’Ospedale Cervello di Palermo ed era stato insignito del cavalierato di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel novembre 2021. L’onorificenza gli era stata conferita per la sua attività di medico presso la presidenza della Repubblica. «Non posso fare a meno di ringraziare i miei colleghi del reparto, professionalmente bravi, appassionati e molto coesi, che mi hanno permesso, nonostante il difficilissimo momento che ci ha visti in prima linea, di svolgere l’attività presso la presidenza della Repubblica. Senza di loro non ce l’avrei fatta», aveva affermato in quell’occasione.

Insieme a lui, altri tre medici della stessa struttura erano stati premiati: Baldo Renda, primario della Rianimazione Covid, era stato nominato commendatore della Repubblica mentre Tiziana Maniscalchi, primaria del pronto soccorso, e il direttore sanitario Aroldo Rizzo erano stati entrambi nominati cavalieri della Repubblica.

Il Presidente annulla gli impegni previsti per oggi

Di origini siciliane e da sempre medico del Presidente, spesso lo accompagnava anche nelle visite ufficiali all’estero divenendo punto di riferimento per tutti coloro che seguono la prima carica dello Stato nelle trasferte. Ancora ignoti i motivi del suo decesso, avvenuto all’improvviso.

A causa del lutto subito, Mattarella ha annullato gli appuntamenti pubblici che erano previsti per oggi. Si tratta, nello specifico, della partecipazione alla Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio-assistenziale e del volontariato e della presentazione del Rapporto dell’Associazione Italiadecide. Maggiori dettagli sul giorno in cui verranno celebrati i funerali saranno resi noti nei prossimi giorni.