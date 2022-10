I medici non vaccinati saranno reintegrati in servizio prima del previsto

Il Ministero della Salute ha annunciato che il personale sanitario sospeso per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale contro il Covid sarà presto reintegrato in servizio. L’annuncio è giunto contestualmente a quello riguardante la sospensione della comunicazione giornaliera dei dati pandemici che, a breve, verranno pubblicati solo settimanalmente.

I medici non vaccinati saranno reintegrati in servizio

La decisione giunge a sei mesi dall’addio allo stato d’emergenza e in considerazione del miglioramento della situazione pandemica, che ha spinto il neo ministro Orazio Schillaci ad avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti – che dovranno pur sempre essere ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti.

Nella nota diramata da Lungotevere Ripa si legge che, per quanto riguarda il personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all’obbligo vaccinale, è in via di definizione un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio prima del termine di scadenza della suddetta (31 dicembre). La norma, che sarà varata alla luce «della preoccupante carenza di medici e operatori segnalata dai responsabili delle strutture sanitarie e territoriali», interverrà anche sull’annullamento delle multe previste dal dl 44/21.

FNOMCeO: «Giusto tornare alla normalità»

Già nei giorni scorsi Schillaci aveva reso noto che intendeva ritornare ad una maggiore liberalizzazione nella gestione della malattia, oggi completamente diversa da quella che c’era nei mesi scorsi. La sua priorità è quella di recuperare il ritardo sulle prestazioni sanitarie ordinarie accumulato durante l’emergenza, in modo che tutti i malati rimasti indietro in questi anni («penso alla prevenzione, agli screening e agli oncologici») possano avere una sanità migliore e più equa.

Soddisfatto il Presidente della Federazione degli Ordini dei medici Filippo Anelli, che ha condiviso l’esigenza di tornare ad una gestione ordinaria: «Il rientro del personale era già previsto, si anticipa solo di qualche settimana sempre nell’ottica di un ritorno alla normalità».