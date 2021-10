Cos’è il medicane, l’uragano atteso nelle prossime ore in Sicilia e Calabria

Il peggio potrebbe ancora venire. Le terribili immagini provenienti da Catania hanno raccontato il nubifragio delle ultime ore e attirato l’attenzione dei media internazionali, Cnn in testa. Drammatico il bilancio delle vittime, tre dalla scorsa domenica, quando il maltempo ha iniziato a imperversare su Sicilia e Calabria, mentre una donna di 67anni risulta ancora dispersa a Gravina. Eppure, dicono gli esperti, la situazione prossimamente potrebbe addirittura precipitare, smaltita la provvisoria tregua di oggi, mercoledì 27 ottobre. Colpa del vortice ciclonico che continua a imperversare sulla Sicilia orientale e che potrebbe riprendere vigore tra giovedì e venerdì prossimi, trasformandosi in un pericoloso medicane.

Medicane, perché la Sicilia rischia di essere travolta da un uragano

Con una simile espressione ci si riferisce alla crasi tra le parole Mediterranean e Hurricane, uragano del Mediterraneo. Il richiamo, piuttosto esplicito, è ai fenomeni atmosferici, con conseguenze spesso drammatiche, che si formano negli oceani. A paventare una simile ipotesi lo straordinario aumento delle temperature registrato nel tratto di mare compreso tra il canale di Sicilia, il mar Ionio e il mar Libico. La colonnina di mercurio, infatti, ha segnato circa otto gradi in più rispetto alla media del periodo. A complicare lo scenario, le infiltrazioni di aria fredda provenienti da nord-est, che a contatto con la calda superfice del mare, daranno vita a un ciclone di particolare violenza. Un fenomeno non del tutto inedito alle nostre latitudini, ma per la prima volta collocabile all’interno della categoria 1, con raffiche di vento oltre i 120 chilometri orari.

Questa è la situazione a Catania, la manutenzione inesistente a questo porta, addirittura sta letteralmente piovendo dentro in tribunale rovinando documenti e computer. Sono agghiacciata. pic.twitter.com/FiasSunwKC — ➹𝙿𝚊𝚘𝚕𝚊🌸 (@tulipaola) October 26, 2021

Medicane, cosa aspettarsi dalle prossime ore

Il medicane, attualmente già visibile attraverso le immagini satellitari, come tutti gli uragani, segue una traiettoria imprevedibile, ma che al momento pare puntare proprio sulla Sicilia. Si trascina dietro piogge torrenziali, locali e forti temporali, rischio concreto di allagamenti. Attese onde fino a cinque metri e mareggiate lungo i litorali più esposti.