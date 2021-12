Mediaset sospende Dritto e Rovescio e Fuori dal Coro dal 9 dicembre al 27 gennaio

Le trasmissioni Mediaset Dritto e Rovescio e Fuori dal Coro sono state sospese dal 9 dicembre al 27 gennaio. Uno stop troppo lungo per coincidere solo che la naturale pausa natalizia che ogni anno si prendono i format televisivi e che, secondo gli osservatori, coinciderebbe con il desiderio delle reti della famiglia Berlusconi di moderare i toni delle discussioni legate a politica e attualità scegliendo una via più moderata.

Perché Mediaset sospende Dritto e Rovescio e Fuori dal Coro

Questo “ammorbidimento” potrebbe essere compatibile, scrive qualcuno oggi sui giornali, in vista di una corsa del Cavaliere al Quirinale.

Diritto e Rovescio e Fuori dal Coro condotte rispettivamente da Paolo Del Debbio e Mario Giordano rappresentano, nella casa del Biscione le due nicchie più tendenzialmente sovraniste e fuori dal coro del palinsesto Mediaset. Complottismo, tesi no vax, dubbi su vaccini e coperture sono temi che si ripetono. Secondo gli osservatori, però, in questo periodo non gioverebbero alla linea editoriale che la famiglia vorrebbe mantenere. I fautori di questa tesi pertanto ritengono che il motivo di questa lunga sosta sarebbe da individuare nel fatto che il programma soffierebbe sul fuoco dei No Vax e sarebbero quindi preferibili trasmissioni più moderate.

Del Debbio: «Non sono no vax, dò voce al confronto»

Non è d’accordo, però, Paolo Del Debbio che, interpellato da Il Messaggero, ha dichiarato: «Io non occhieggio a nessuno, i no vax mi attaccano violentemente spessissimo, ultimamente anche su WhatsApp. Ho fatto la terza dose, sono assolutamente favorevole al vaccino. Io faccio un dibattito e per farlo bisogna esser in due, non si può fare un talk show con una sola voce. Io faccio parlare tutti ma poi a casa ognuno si fa la sua opinione. Io faccio così, se non vogliono che faccia così lo fa un altro, ci sono tanti conduttori in Italia».

Ancora nessuna comunicazione ufficiale della sospensione

Il conduttore Mediaset, poi, rimarca il fatto che nessuna comunicazione ufficiale sia ancora arrivata né a lui né a Mario Giordano, volto di Fuori da Coro. Del Debbio, del resto, si dice sereno nei confronti della possibile cavalcata di Berlusconi verso il Colle. «Non sono per nulla preoccupato da questa eventualità. Non non voglio sapere nulla, faccio il mio lavoro. Le intenzioni del presidente Berlusconi non mi riguardano. Se dovesse essere confermato questo lungo stop, sarebbe innaturale perché di solito si finiva a metà dicembre come tutti e si ricominciava dopo l’Epifania»