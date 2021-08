Cifra tonda per l’Italia a Tokyo, che continua a ritoccare il record di medaglie. Adesso sono 40, merito del bronzo conquistato dalle ragazze della ginnastica ritmica nel concorso a squadre. Alessia Maurelli, la capitana, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Centofanti e Martina Santandrea si sono piazzate appena dietro Bulgaria e Russia, storiche potenze della disciplina. Le farfalle, guidate da Manuela Maccarani, tornano su un podio olimpico a distanza di nove anni dall’ultima volta. Anche a Londra, nel 2012 fu bronzo, con Russia d’oro e la Bielorussia sul secondo gradino. A Rio, invece, arrivò un amaro quarto posto. Complessivamente sono tre le medaglie italiane nella disciplina, impreziosita anche dall’argento di Atene 2004. Le azzurre si sono esibite sulle note di Butterfly Ninja, in omaggio alla cultura giapponese, e dell’Albero della vita. In totale hanno totalizzato un punteggio di 87.700 – 44.850 con le palle, 42.850 con cerchi e clavette. Con 92.100 la Bulgaria ha interrotto il dominio russo, che durava da 21 anni. La Russia ha completato il suo esercizio con 90.700, totale che è valso l’argento. Per l’Italia, come detto, le medaglie sono 40 (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi), vinte in 19 discipline. Gli azzurri ne hanno conquistata almeno una al giorno.