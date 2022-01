Addio a Meat Loaf, cantante e attore Usa: aveva 74 anni

Meat Loaf, all’anagrafe Marvin Lee Aday, è morto ieri 20 gennaio a 74 anni. Ad annunciarlo la sua pagina Facebook: «Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare che l’incomparabile Meat Loaf è morto stasera con al fianco sua moglie Deborah, le figlie Pearl e Amanda e gli amici più cari. La sua straordinaria carriera ha attraversato sei decenni in cui ha venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e ha recitato in oltre 65 film, tra cui Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show e Wayne’s World. Bat Out of Hell rimane uno dei 10 album più venduti di tutti i tempi. Sappiamo quanto lui abbia significato per tanti di voi e apprezziamo davvero tutto l’amore e il supporto mentre attraversiamo questo periodo di dolore per la perdita di un artista così stimolante e di una bella persona».

Meat Loaf e il grande successo con Bat Out of Hell

Nato a Dallas il 27 settembre 1947, Meat Loaf raggiunse il successo nel 1977 soprattutto grazie all’album Bat Out of Hell con canzoni scritte da Jim Steinman, uno degli album più venduti della storia del rock statunitense. Il disco ebbe inoltre due fortunati seguiti: Bat Out of Hell II: Back into Hell del 1993 contenente la canzone I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That) per cui vinse un Grammt per la miglior performance vocale e Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose del 2006.

I ruoli al cinema e la parte di Eddie in The Rocky Horror Picture Show

Indimenticabile la sua interpretazione di Eddie, il nipote del Dottor Scott, in The Rocky Horror Picture Show, film del 1975 diretto da Jim Sharman, con la sua Hot Patootie/Bless My Soul.

Interpretò anche il padre di Jack Black in Tenacious D e il destino del rock e partecipò a un episodio diretto da Dario Argento della serie americana Master of horror. In Fight Club invece impersonava Robert “Bob” Paulson.