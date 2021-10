I Me contro Te si sposano, la proposta di matrimonio su YouTube

Un canale YouTube da 6 milioni di iscritti, una collezione griffata di articoli per la scuola, due film usciti al cinema. Adesso nella vita dei Me Contro Te arriva anche il matrimonio. Dopo nove anni insieme Luì e Sofì si sposano, è ufficiale: è stata proprio la coppia di youtuber di Partinico ad annunciarlo stamattina, attraverso il consueto video giornaliero. Per la gioia dei loro fan.



Me contro Te, il video super romantico

Pochi mesi fa Luigi Calagna e Sofia Scalia avevano confermato l’intenzione di sposarsi. A quanto pare, era qualcosa in più di un’idea. «Luì ha fatto la vera proposta di matrimonio a Sofì regalandole l’anello e chiedendole di sposarla! Un video magico e super romantico al lago di Como con sottofondo Principessa la versione italiana della nostra canzone Princesa!», ha scritto la coppia annunciando il video della proposta di matrimonio su YouTube. Nel filmato si vede Sofia che scende da una barca mentre Luigi, in elegante abito blu, la sta aspettando. Lungo il percorso, Sofì si imbatte in delle scritte: «Come in una favola», «Mi fai volare», «Tu mi fai cantare», «Quel giorno si è avverato», fino a che non raggiunge l’amato. Che, in ginocchio, le porge l’anello ponendo la fatidica domanda: «Mi vuoi sposare?». Sì, ovviamente, tra le lacrime.

Me contro Te, gli auguri dei fan

Non il massimo della spontaneità, ma tant’è. I fan dei Me contro Te, come era prevedibile, sono letteralmente impazziti e hanno tempestato la coppia di messaggi di congratulazioni, felici per la bella notizia che arriva ad un mese dall’annuncio del loro terzo film: Me contro Te Il Film – Persi nel tempo. Luì e Sofì hanno già sbancato il botteghino con il primo lavoro, Me contro Te – Il film. La vendetta del Signor S e, più recentemente, con la loro seconda fatica cinematografica, Me contro Te Il Film – Il mistero della scuola incantata.