Chiude il McDonald’s di piazza San Babila a Milano, addio al fast food dei paninari

Affitto troppo alto e costi proibitivi il rinnovo, visto che proprietà dell’immobile che avrebbe persino prospettato un aumento del canone. Chiude così il McDonald’s in piazza San Babila a Milano, a suo modo un luogo storico della città: i suoi locali, infatti, furono il principale punto di ritrovo dei paninari. La chiusura del punto vendita è prevista per martedì 6 dicembre. I 35 lavoratori fast food all’angolo tra corso Europa e largo Toscanini non perderanno il posto: saranno infatti ricollocati tra i McDonald’s di piazza Duomo e Galleria Ciro Fontana, dunque nei pressi dl ristorante in chiusura.

Il fast food che diventò la “casa” dei paninari

Con la chiusura del punto vendita di piazza San Babila se ne va un pezzo di storia del fast food in Italia. E non solo perché si tratta del primo ristorante McDonald’s ad aver aperto a Milano. Nel 1981, infatti, qui era stato inaugurato il primo Burghy d’Italia, che di lì a breve diventò il punto di ritrovo dei giovani paninari e dunque luogo in cui sfoggiare i loro outfit d’ordinanza: scarpe Timberland, piumini Moncler, jeans Levi’s o Americanino retti da cintura El Charro, accessori Naj-Oleari (almeno per le ragazze) e zaino Invicta per tutti. Una sottocultura giovanile forse un po’ superficiale, ma testimonianza di un’Italia che aveva voglia di serenità e di mettersi alle spalle gli anni di piombo. Una sorte di “edonismo reganiano”, ma all’italiana.

I paninari, che guardavano con grande entusiasmo all’America, presero il nome da un bar, “Il Panino”, che si trovava nella vicina Piazza del Liberty e che era stato il loro originario punto di ritrovo. Con Drive In e il famoso personaggio di Enzo Braschi il fenomeno dei paninari si trasformò poi da milanese a nazionale.

Dal 1996 era un punto vendita McDonald’s

Negli anni successivi, Burghy si espanse notevolmente nel centro-nord Italia arrivando a un picco di 96 ristoranti nel 1995. L’anno successivo la rete di fast food fu acquistata dalla multinazionale statunitense McDonald’s, la quale, avendo solo 38 ristoranti, non era ancora riuscita ad affermarsi in Italia, dove era sbarcata nel 1985, iniziando da Bolzano. L’ultimo ristorante Burghy a passare sotto il marchio McDonald’s fu quello di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, nel 2006.