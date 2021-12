McDonald’s combina cyclette e hamburger ed è polemica

Smaltire i grassi direttamente mentre si mangia cibo spazzatura. Un sillogismo paradossale che sembra essere alla base della decisione dei vertici di McDonald’s che in due ristoranti in Cina hanno introdotto alcune cyclette che permettono ai clienti di fare esercizio fisico mentre mangiano.

Su TikTok è diventata virale una clip che mostra una giovane che pedala sulla cyclette loggata McDonald’s mentre mangia un panino e beve una bibita.

McDonald’s: polemiche sul video della ragazza in cyclette

Nel giro di pochi giorni 40 milioni di persone hanno visto il filmatoe fatto commenti differenti. Molti utenti considerano l’iniziativa un «inutile» tentativo di bruciare le calorie che non si dovrebbero proprio assumere visto che si tratta di «cibo spazzatura». C’è invece chi trova l’idea «fantastica», e desidera che venga implementato al più presto anche in altre parti del mondo. I più scettici, invece, hanno affermato che la combinazione di una cyclette con un pranzo porterebbe semplicemente a indigestioni e reflussi.

La risposta di McDonald’s

La catena di fast food ha precisato che le biciclette – installate nel ristorante di Jieyang Wanda nella provincia del Guangdong e nel ristorante di New Hualian a Shanghai – sarebbero una scelta ecosostenibile per generare elettricità con cui ricaricare gli smartphone. Una precisazione che ha suscitato ulteriori critiche sul web tra chi l’ha definita «una idea green assurda» visti i danni che mangiare un hamburger provoca all’ambiente.

La rivoluzione green di McDonald’s

Il colosso del fast food, però, ribadisce che si tratta di un modo per ispirare un comportamento più green: dopotutto, facendo girare i pedali si crea energia elettrica che può essere utilizzata per ricaricare apparecchi elettronici come telefonini e tablet. Inoltre la novità si inscrive in un più ampio quadro che McDonald’s sta promuovendo da tempo per facilitare un comportamento sano.

Nel 2018, ad esempio, ha rimosso i cheeseburger e il latte al cioccolato dal menu per i bambini, in modo da ridurre le calorie consumate dai più piccoli nei ristoranti del brand. O ancora, le numerose modifiche all’Happy Meal, con la riduzione della porzione di patatine fritte e l’aggiunta della frutta, o l’introduzione nel 2019 del burger PLT (pianta, lattuga e pomodoro).

