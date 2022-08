Mbappé, la relazione con la modella trans Ines Rau infamma il gossip

Mbappé sarebbe fidanzato con la prima modella trans apparsa su Playboy nel 2017, Ines Rau. I due sarebbero stati spesso paparazzati insieme, ma non ci sono né conferme né smentite sulla loro relazione. Quello che è certo è che il gossip sta facendo il giro della Rete e delle riviste scandalistiche francesi, visto che Mbappé gioca nel Paris Saint Germain. Secondo le testate d’oltralpe i due starebbero insieme da alcuni mesi.

Mbappé, cosa c’è di vero nella relazione con la modella Ines Rau

Kylian Mbappé e Ines Rau si sarebbero conosciuti a maggio 2022, durante il Festival di Cannes. In più, sarebbero stati insieme su uno yacht, dove il giocatore avrebbe sollevato la modella e avrebbero poi riso insieme. In Francia sono quindi certi della relazione, nonostante entrambi non abbiano commentato le foto apparse sui giornali.

La coppia, stando alle foto, sarebbe molto affiatata e unita, oltre al fatto di sembrare molto felici insieme.

Mbappé, chi è la modella Ines Rau

Ines Rau è una modella nata in Francia da genitori algerini. Classe ’90, a 16 anni si è sottoposta a un intervento chirurgico per il cambio di sesso. Lo ha dichiarato pubblicamente a 24 anni. La prima copertina internazionale sulla rivista Playboy era arrivata nel 2017. L’anno dopo, la modella pubblica un libro con la sua storia, dal titolo Woman.

«Sento che la mia anima finalmente è libera, come se si fosse aperto il lucchetto che mi teneva rinchiusa per tanto tempo. Questa volta sono totalmente una donna» aveva scritto. In ogni caso, la modella è davvero bellissima e in tanti scommettono sulla sua relazione con il calciatore del Paris Saint Germain. Classe ’98, anche lui ha una famiglia di origini algerine (e anche camerunensi). La sua è una famiglia di dirigenti sportivi, sia nel calcio che nella pallamano. Ha partecipato anche alle nazionali giovanili. La sua carriera nel Paris Saint Germain è iniziata nel 2017.