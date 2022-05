Maye Musk, la madre di Elon in costume da bagno sulla copertina di Sports Illustrated

L’attività di modella non è certo una novità per la 74enne Maye Musk, madre dell’imprenditore Elon, che com’è noto è l’uomo più ricco del mondo (nonostante quanto sborsato per Twitter). Anzi, per larga parte della sua vita è stato proprio questo il suo lavoro, oltre a quello di dietista: ha iniziato a 15 anni, per poi sfilare e posare molto di più dopo la grande popolarità del primogenito, che ha recentemente accompagnato al Met Gala. Ma in costume, sulla copertina di Sports Illustrated, non c’era mai finita: lo ha fatto adesso, superati i 70, in occasione del tradizionale numero speciale dedicato ai costumi da bagno.

Maye Musk, una delle quattro cover girl del numero speciale di Sports Illustrated

Maye Musk è stata scelta come una delle quattro cover girl, insieme a Kim Kardashian, alla cantante Ciara e alla modella nonché musicista Yumi Nu, per un numero di Sports Illustrated Swinsuit dedicato a 28 donne capaci di incarnare l’empowerment femminile e la body inclusivity. Sulla copertina indossa un costume intero, mentre all’interno anche altri modelli: la madre di Elon Musk è stata fotografata da Yu Tsai sulle spiagge del Belize. È la più anziana a posare per lo speciale Swimsuit e foto rivelano tutta la sua confidenza con l’obiettivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maye Musk (@mayemusk)

Maye Musk, la copertina è un messaggio di body positivity per tutte le donne

«Non avrei mai potuto immaginare qualcosa del genere. Perché qualcuno dovrebbe volere una 74enne in copertina, specialmente in costume da bagno?», ha detto Maye Musk intervistata da People. «Quando noi donne andiamo in spiaggia, siamo un po’ timide riguardo al nostro corpo, mentre gli uomini vanno in giro con un aspetto terribile e a loro non importa. Penso che la copertina farà sentire più a proprio agio le donne sulla settantina quando nuotano, così come quelle sulla ventina e sulla trentina».

Così al New York Post: «Io sto dando un esempio perché le donne possano camminare liberamente in costume da bagno senza preoccuparsene».