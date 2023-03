Maya Sansa: età, figlia, compagno e film dell’attrice

Maya Sansa è una delle attrici più famose del panorama italiano. La sua carriera è divisa tra cinema, televisione e teatro. Più recentemente l’abbiamo vista nella fiction Rai Sei donne – Il mistero di Leila.

Chi è Maya Sansa: biografia e carriera

Maya Sansa nasce il 25 settembre 1975 a Roma da padre iraniano e madre italiana – lui architetto, lei artista. Conobbe suo padre solamente nel 1990 e in quell’anno inizia anche ad avvicinarsi al teatro, prima attraverso il liceo classico che frequenta, poi, nel 1994, tramite la partecipazione al Shakespeare Adition Course tenuto da Rodney Archer a Covent Garden. Prende poi il diploma alla Guildhall School of Music and Drama nel 1999.

Tornata in Italia, debutta al cinema nello stesso anno con La Balia di Marco Bellocchio e da lì ha inizio la sua carriera sul grande schermo. Tra i film più famosi a cui la Sansa ha partecipato vi sono Nella terra di nessuno, regia di Gianfranco Giagni e Benzina, regia di Monica Stambrini, entrambi del 2001. Negli anni successivi, invece, è in La vita degli altri per la regia di Nicola De Rinaldo, La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, Buongiorno, notte, con la regia di Marco Bellocchio e Il vestito da sposa di Fiorella Infascelli.

In televisione ha recitato invece nelle miniserie tv Einstein (2008), regia di Liliana Cavani, David Copperfield (2009), regia di Ambrogio Lo Giudice e Tutto può succedere (2015-18). Nel 2020 interpreta Sara, ex collega del protagonista, in Io ti cercherò. Ora è impegnata nel giallo televisivo a puntate Sei donne – Il mistero di Leila, dove interpreta il personaggio del PM Anna Conti.

Nel 2004 il New York Times le dedica una pagina, definendola la nuova icona del cinema italiano. Nel 2013 vince il David di Donatello come migliore attrice non protagonista per il film Bella addormentata di Marco Bellocchio.

Maya Sansa: la vita privata

L’attrice 47enne vive a Parigi con il compagno Fabrice Scott, un attore canadese di 52 anni. I due convivono nella capitale dal 2013 e hanno avuto una figlia di nome Talitha di 10 anni. Essendo di origini iraniane, sui suoi social condivide molti post legati alla situazione delle donne in Iran. Come ha dichiarato più volte, è una causa che sente tremendamente vicina date le sue origini.