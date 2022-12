Maya Picasso morta a 87 anni: addio alla figlia e musa di Pablo

È morta all’età di 87 anni Maya Ruiz-Picasso, figlia maggiore del celebre artista spagnolo Pablo Picasso. A renderlo noto è stato il portavoce della famiglia che, però, non ha fornito ulteriori dettagli sulla scomparsa della donna.

Morta Maya Picasso

María de la Concepción Picasso, conosciuta semplicemente con il nome di Maya, era nata a Parigi il 5 settembre 1935 dalla relazione tra l’artista e la modella e musa francese Marie-Thérèse Walter. I due sono stati legati sentimentalmente dal 1927. Maya Picasso era la seconda dei quattro figli del grande artista spagnolo, il quale nutriva per lei un affetto speciale tanto da averle dedicato diverse opere. Si tratta, nello specifico di Maya à la poupée, Maya à la poupée et au cheval, Maya au costume de marin, Maya au bateau e Maya au tablier.

La vita di Maya Picasso

Nel corso della sua vita, vissuta principalmente a Parigi, Maya Picasso ha intrapreso la carriera di fotografa, dedicando parte del suo operato allo studio e alla conservazione del lascito paterno, curando personalmente pubblicazioni e mostre.

Nel 1960 Maya Picasso aveva sposato Pierre Widmaier, soldato della marina militare con il quale ha avuto tre figli: Olivier, Richard e Diana. Quest’ultima è una storica dell’arte specializzata nel lavoro del nonno Pablo e, nel 2017, ha curato per la Gagosian Gallery di Parigi la mostra Picasso and Maya: Father and Daughter con i ritratti di Picasso della figlia maggiore. Nel 2021 aveva invece curato per il Museo Picasso di Parigi un piccolo tesoro inedito di opere del grande nonno concepite come puro divertimento per la figlia Maya.

L’ultima apparizione pubblica di Maya Picasso era stata nell’ottobre 2021 quando, insieme al figlio Olivier e alla figlia Diana, aveva presenziato ad un evento del Museo Picasso di Parigi per donare sei dipinti, un album di schizzi, una statua e un’opera etnografica.