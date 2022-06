Maya, in una grotta del Belize probabili sacrifici umani contro la siccità

La caverna Actun Tunicil Muknal, nota anche semplicemente come ATM, è uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi del Belize occidentale. Qui, per più di mille anni, il popolo Maya celebrò i rituali più sacri, credendo di trovarsi all’ingresso di Xibalba, il mondo degli inferi. Oggi, un nuovo studio ha svelato dettagli finora sconosciuti del culto precolombiano, su cui per secoli la scienza ha dibattuto senza trovare un accordo. È probabile che i nativi americani operassero sacrifici umani nell’ultimo e disperato tentativo di scongiurare la siccità che nel X secolo fu causa della loro rovina.

Nella grotta ATM in Belize i Maya celebravano il mito della creazione

L’ingresso della grotta ATM, alto otto metri, si trova nella Tapir Mountain Nature Reserve, a circa un’ora dal confine con il Guatemala. Per raggiungerlo bisogna entrare nella giungla e nuotare per un breve tratto sommerso. «I Maya effettuavano la traversata con in mano le torce accese», ha detto alla Bbc Hector Bol, guida locale che da 18 anni accompagna i turisti nella grotta. Non essendoci resoconti originali, però, i rituali che si tenevano all’interno sono rimasti avvolti nel mistero per secoli. Un recente studio però potrebbe aiutare a fare un po’ di chiarezza. Il professore dell’Università della California Holley Moyes e l’archeologo del Belize Jaime Awe hanno pubblicato The Myths of the Popol Vuh in Cosmology, Art, and Ritual, libro antologico che ricostruisce un quadro dettagliato del popolo Maya.

«I Maya usavano le grotte già intorno al 1200 a.C., quando occuparono per la prima volta il Belize», ha detto Moyes alla Bbc. «Per loro rappresentavano gli inferi contrapposti al mondo umano terrestre e il cielo al di sopra in una sorta di cosmo a tre livelli». I due esperti ritengono che la grotta ATM fosse teatro delle celebrazioni del mito della creazione di Popol Vuh. Secondo la mitologia dei Maya, all’alba dei tempi due figure simili a divinità note come Eroi Gemelli scesero a Xibalba, regno dei morti, per sfidarne i signori in un gioco con la palla. A seguito della sconfitta e del conseguente sacrificio, i loro figli intrapresero un viaggio per vendicarli, facendoli rinascere come divinità del mais, fonte di vita. I signori di Xibalba vennero puniti per l’eternità e condannati a ricevere solo offerte di scarto.

L’ultimo disperato tentativo di placare la siccità e salvare il popolo

«All’interno del sito ogni offerta votiva è costituita da utensili o vasellame rotto», hanno detto i due esperti. «Ciò fa pensare che fossero destinate per l’appunto ai signori di Xibalba». Le datazioni al radiocarbonio hanno permesso di restringere il lasso temporale al 700-900 d.C., periodo di poco antecedente alla fine della civiltà Maya. In quegli anni, i Maya affrontarono infatti una grave siccità che, secondo il nuovo studio, attribuirono all’ira degli dei funebri, ancora in collera per l’affronto degli Eroi Gemelli. Per questo tentarono di placarli operando offerte votive e, nei casi più estremi, ricorrendo al sacrificio umano. «Non vi sono tracce di riti mortali fino al periodo tardo classico», ha confermato Moyes. «Penso che iniziarono ad eseguirli proprio nel mezzo della siccità, come ultimo tentativo di salvare il popolo. Era il loro modo di alzare la posta».

Impossibile non vedere un parallelo con l’attuale crisi climatica che affligge il mondo. «Ciò che accadde ai Maya non è diverso da noi», ha concluso l’archeologo. «Stavano solo pregando per la pioggia, come noi facciamo oggi. In California ho visto diverse persone affiggere cartelli per scongiurare la siccità. Quando la scienza ci delude, è il tempo della preghiera».