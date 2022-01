Maya Angelou era stata la prima donna di colore a scrivere e recitare un componimento per un’inaugurazione presidenziale. Ora la poetessa sarà la prima afroamericana impressa sul quarto di dollaro statunitense.

Maya Angelou apre la serie di monete dedicate a donne che hanno fatto la storia d’America

L’iniziativa, proposta dalla deputata californiana Barbara Lee e approvata dal Congresso a fine 2020, sarà soltanto il primo tassello di un progetto molto più complesso che prevede l’emissione di una serie di nuove monete per celebrare alcuni dei personaggi femminili che hanno fatto la storia della nazione. Dall’astronauta Sally Ride a Wilma Mankiller, prima nativa americana eletta capo tribù della nazione Cherokee, passando per la politica ispanica Nina Otero-Warren e l’attrice Anna May Wong, prima star di origini asiatiche ad approdare a Hollywood. «Ogni volta che facciamo un restyling della nostra valuta, abbiamo l’opportunità di lanciare un messaggio importante sul nostro Paese», ha spiegato alla BBC la Segretaria al Tesoro Janet Yellen, «Possiamo mostrare al mondo i valori in cui crediamo e, soprattutto, quanto progrediamo giorno per giorno come società». Il disegno raffigurerà Angelou a braccia aperte. E, appena dietro di lei, faranno capolino due simboli importanti: un uccello in volo e un sole sul punto di sorgere, riferimenti ai temi della sua poesia e alla sua filosofia di vita. La parte anteriore del quarto, invece, manterrà l’aspetto di sempre, rimanendo fedele al tradizionale busto del presidente George Washington.

The US treasury will mint quarter honoring the late Maya Angelou entered into circulation, making her the first African American woman to be featured on a currency . #HumanRights #MayaAngelou pic.twitter.com/Gt0Mlj613b — Musaddiq Al Ali (@MusaddiqAlAli) January 11, 2022

Chi era Maya Angelou, la poetessa che farà la sua comparsa sui 25 centesimi americani

Nata a Saint Louis, Missouri, nel 1928, Maya Angelou è stata una delle scrittrici più importanti e apprezzate della letteratura del Novecento. Come traspare chiaramente dalle sue opere, ebbe una vita tutt’altro che tranquilla. Le condizioni di estrema povertà in cui si è trovata a crescere la spinsero a cercare lavoro molto presto: appena compiuti 15 anni, divenne la prima tranviera di colore a guidare la funicolare di San Francisco. Non ebbe modo di assaporare la spensieratezza dell’infanzia e neppure la leggerezza dell’adolescenza: rimasta incinta a 17 anni, per mantenere se stessa e il bambino (che ha cresciuto da sola), ha fatto di tutto. La cuoca, la cameriera, l’attrice, la prostituta, la spogliarellista, la ballerina, la giornalista e la docente universitaria, divisa tra l’Egitto e il Ghana.

Vivere e scrivere, i libri di Maya Angelou

Le peripezie che l’hanno vista protagonista sono state la fonte inesauribile di quegli spunti che hanno dato vita ai 7 libri autobiografici firmati nel corso della sua lunga carriera e balzati sistematicamente in cima alle classifiche dei bestseller. Veri e propri romanzi di formazione in cui ha messo nero su bianco il suo desiderio di riscatto sociale e la voglia di ritagliarsi uno spazio nel mondo. E, contemporaneamente, dolorose confessioni di traumi che hanno lasciato il segno. È il caso del suo primo libro, probabilmente il più noto, I know when the caged birds sings, un resoconto senza filtri nel quale Angelou si mette a nudo, raccontando con estrema lucidità quanto vissuto fino a poco prima di diventare maggiorenne, compreso lo stupro subito dal compagno della madre. Che, dopo aver scontato la sua condanna in prigione, venne messo in libertà e fu picchiato a morte. «Ho pensato di averne causato la morte perché avevo fatto il suo nome alla mia famiglia», dichiarò la scrittrice nel 2005 al Guardian, «Fu allora che realizzai che la mia voce era così potente da poter uccidere le persone».

Tra letteratura e attivismo, l’eredità di Maya Angelou

Quel che ci rimane di lei è una produzione ricchissima, costellata di libri, saggi, drammi, poesie, sceneggiature, racconti per bambini e programmi televisivi. Ma non solo. La sua carriera letteraria, intrecciandosi inscindibilmente col suo profilo di attivista, l’ha trasformata in un modello senza tempo per intere generazioni di intellettuali. Sin da giovane, infatti, si impegnò duramente per sostenere le lotte dei movimenti per i diritti civili dei neri, affiancando figure memorabili come Martin Luther King e Malcom X nella lotta contro le discriminazioni razziali, di cui spesso era stata vittima. Questa sua duplice identità le valse numerosi riconoscimenti, tra cui dottorati, diverse lauree honoris causa, tre Grammy per il miglior disco parlato (nel 1993 per On the pulse of morning, nel 1995 per Phenomenal Woman e nel 2002 per A song flung up to heaven) e una sfilza di candidature a premi letterari, Pulitzer incluso.

Gli omaggi di Clinton e Obama e l’ultimo regalo della sua penna

Ma non è tutto. Le sue gesta e gli attestati di stima che riuscì a collezionare in pochi anni catturarono l’attenzione di Bill Clinton che, eletto capo di stato nel 1993, le chiese di recitare una poesia in occasione della sua prima cerimonia di insediamento. E, diciott’anni dopo, nel 2011, anche Barack Obama decise di omaggiarla con la più alta onorificenza civile in America, la Medaglia presidenziale della libertà, assegnata a quanti offrono «un contributo meritorio speciale per la sicurezza e per gli interessi nazionali degli Stati Uniti, per la pace nel mondo, per la cultura o per qualsiasi altra significativa iniziativa pubblica o privata». Prima di morire, nel 2014, nella sua casa di Winston-Salem, nel North Carolina, diede alle stampe il suo ultimo memoir, Mom & Me & Mom, un viaggio tra le gioie e le sofferenze del suo rapporto con la madre.