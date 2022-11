Maxiprocesso dei Nebrodi, 91 condanne per 600 anni di carcere

La sentenza è arrivata alle 23:09, dopo tre rinvii in serata e una settimana di Camera di consiglio. Al termine del maxiprocesso delle Nebrodi, i giudici del tribunale di Patti (provincia di Messina) hanno emesso condanne per oltre 600 anni di carcere, sui mille chiesti dalla Procura. Novantuno le condanne e dieci le assoluzioni. E confische per milioni di euro. I 101 imputati erano accusati a vario titolo di associazione mafiosa, truffa all’Ue, falso, estorsione, trasferimento fraudolento di valori.

Nebrodi, portata alla luce una truffa milionaria ai danni dell’Ue

I 91 condannati facevano parte di un sistema mafioso che, si sviluppatosi fino al 2014 intorno al parco dei Nebrodi, una grande area naturale protetta nel nord-est della Sicilia, è riuscito ad accaparrarsi milioni di euro di fondi europei destinati al sostegno di contadini e pastori della zona. In rapporti con Cosa nostra palermitana e catanese, la mafia dei Nebrodi tramite minacce e atti violenti arrivava a gestire di fatto i terreni agricoli, che affittava a poco prezzo, intascando intanto illecitamente i fondi Ue. Il processo è nato dall’operazione denominata “Nebrodi” che, oltre a ricostruire l’organigramma dei clan messinesi, ha scoperto la truffa milionaria.

Tra i condannati alcuni collaboratori di Agenzia italiana per le Erogazioni in Agricoltura

Quello appena terminato è stato uno dei più grandi processi di sempre a livello europeo in tema di fondi pubblici legati all’agricoltura. La Corte ha deciso per tutti i condannati per i reati mafiosi l’interdizione perpetua, l’interdizione per cinque anni per quelli condannati per associazione ma senza le aggravanti mafiose, la confisca di 17 ditte individuali e società agricole e la confisca di buona parte dei milioni di euro sequestrati nel 2020. Dovranno poi essere risarciti gli imprenditori agricoli che hanno denunciato l’appropriazione dei terreni da parte dei mafiosi, e le associazioni antiracket Addiopizzo e tutte le altre parti civili costituite. Tra i condannati ci sono anche alcuni collaboratori di Agenzia italiana per le Erogazioni in Agricoltura, che distribuisce i fondi provenienti dall’Unione europea, così come l’ex sindaco di Tortorici, Emanuele Galati Sardo.