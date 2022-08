Maxi truffa in hotel a Rimini: in 500 pagano per una camera che non c’è

Maxi truffa in hotel a Rimini, dove centinaia di persone hanno pagato per una camera senza poi trovarla disponibile. Sono moltissimi coloro che sono arrabbiati al riguardo e cercano di avere spiegazioni, senza però riuscire a riceverle.

Qual è la maxi truffa in hotel a Rimini?

Centinaia di persone hanno prenotato una camera in un hotel 2 stelle di Marebello, frazione di Rimini. La prenotazione era per i giorni antecedenti a Ferragosto e per la settimana centrale di agosto, periodo clou delle vacanze. Tuttavia, sembra proprio che i villeggianti non riceveranno ciò per cui hanno pagato. Infatti, chi è arrivato in hotel ha trovato la camera già occupata e nessun alloggio disponibile. Altri che hanno optato per la pensione completa hanno trovato la cucina chiusa e nessuna possibilità di ricevere il pasto. Insomma, un vero e proprio incubo per chi aveva programmato le ferie.

Lampante è l’esempio di una signora che afferma: «Siamo venuti ora e non c’è nessuna stanza». Come lei ci sono molti altri che lamentano di essere truffati, non ricevendo alcuna risposta. Infatti, nell’hotel della maxi truffa a Rimini ci sono solo receptionist e dipendenti che non sanno dare spiegazioni certe, affermando di essere solo dipendenti.

500 prenotazioni ma l’hotel può contenere 40 ospiti

L’hotel incriminato per la maxi truffa a Rimini può contenere solo 40 ospiti, ma nel mese di agosto 2022 ha ricevuto 500 prenotazioni. Molti clienti che hanno prenotato hanno versato anche una caparra del valore di 200 o 400 euro. Uno dei clienti truffati, dopo aver prenotato per 10 giorni, al suo arrivo non ha trovato la camera disponibile: «Così ho pagato 1.400 euro e mi hanno dato una camera, ma non c’è il mangiare». Questa è una lamentela che in molti hanno fatto, anche se l’hotel sul suo sito ufficiale afferma che la cucina è «aperta per gli ospiti fino a mezzanotte».

L’Associazione Albergatori di Rimini ha cercato di fare chiarezza sulla maxi truffa e sui titolari dell’hotel dicendo che «sono persone note che l’hanno già fatto con altre strutture». Ora i clienti aspettano che la giustizia faccia il suo corso e risolva la situazione.