Maxi rave party a Modena, il ministro Piantedosi ordina lo sgombero

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della Polizia di adottare, raccordandosi con l’Autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere il maxi rave party iniziato ieri sera a Modena e liberare l’area al più presto. La musica è stata fermata, ma i partecipanti però hanno manifestato l’intenzione di rimanere fino a martedì.

I raver: «Abbiamo voglia di combattere»

Secondo le stime sono almeno tremila i partecipanti al rave illegale, che si sta svolgendo in un capannone in zona Cittanova, vicino alle uscite autostradali di Modena Nord e al supermercato Grandemilia. La maggior parte dei raver è italiana, ma ci sono anche tanti stranieri, arrivati in auto e in camper. L’evento, dal nome “Witchtek” è attualmente sotto monitoraggio da carabinieri e polizia, che hanno disposto un anello di controllo all’esterno dell’area. Come detto, Piantedosi ha dato mandato alle forze di procedere allo sgombero. «Abbiamo voglia di combattere per ciò in cui tutti crediamo, che ognuno faccia la propria parte», si può però leggere in alcuni messaggi social su Facebook di persone partecipanti o comunque legate all’evento in corso.

Domani in CdM la proposta di un piano di deterrenza

La prefettura di Modena ha convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per la mattinata, per fare il punto sulla gestione della situazione. Domani, invece, il nuovo ministro dell’Interno porterà a Palazzo Chigi un provvedimento con misure di deterrenza per fermare party di questo genere: tra esse il sequestro immediato e confisca dei mezzi e di tutto il materiale utilizzato.

Possibili disagi lungo l’autostrada

A causa del rave clandestino, ieri sera erano state chiuse per motivi di sicurezza le uscite autostradali sull’A22 (a Carpi e Campogalliano), Modena Nord e Sud in A1, tornate poi operative all’alba. Secondo la stampa locale, oggi nella zona potrebbero crearsi problemi a causa della contestuale apertura della fiera degli sport invernali “Skipass” e del traffico diretto ai centri commerciali.