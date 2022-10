Muore a 40 anni, il marito costruisce in sua memoria una maxi nave di Lego

Duecentomila mattoncini per ricordare la moglie che è venuta a mancare a novembre 2021, a soli 40 anni: così Pierluigi Cervati ha scelto di ricordare Beatrice Da Ros. L’uomo ha realizzato una maxi nave con i mattoncini della Lego come ricordo di un marito per la moglie. La costruzione sarà esposta tra le attrattive principali alla Mattoncini a Bergamo 2022. L’evento si terrà da domani, 28 ottobre al 1° novembre.

Maxi nave con Lego del marito in ricordo moglie

La coppia condivideva da anni la passione per i mattoncini, tanto da gestire un negozio dedicato. La maxi nave rappresenta in scala la Costa Diadema. «La nave in mattoncini è nata nel nostro salotto proprio grazie a una sua idea. Beatrice era un’amante delle crociere, anche perché erano l’unico modo di viaggiare compatibile con la patologia che aveva dalla nascita. Così nel 2018, in occasione dei 70 anni di Costa Crociere, abbiamo realizzato una prima versione della nave, che è stata anche esposta a Genova all’interno del palazzo Costa» ha spiegato il marito.

«Durante l’edizione 2019 di ‘Mattoncini a Bergamo’ in tanti ci chiedevano se galleggiasse e così abbiamo deciso di cimentarci anche in quell’ulteriore sfida. Stavamo portando avanti il progetto, ma poi la pandemia ha rallentato tutto e nel 2021 le condizioni di salute di Beatrice sono peggiorate» continua l’uomo. Poi, la morte della moglie, avvenuta per via di una grave malattia.

La nave in scala ospite della Fiera di Bergamo dal 28 ottobre

«(…) spronato dagli amici, l’ho ripresa in mano. Ho trovato un sistema per farla galleggiare senza l’impiego di supporti metallici: mi sono servito di una schiuma e di un gioco di incastri. Non c’è nessuna traccia di colla. Solo mattoncini» spiega Cervati. Il progetto parteciperà al Guinnes dei Primati.

«Verrà ufficialmente presentata durante ‘Mattoncini a Bergamo’, di cui Beatrice era ideatrice e anima. Avremo oltre duemila mq di esposizione con le più varie costruzioni. Quest’anno la manifestazione sarà un grande omaggio a mia moglie, a cominciare dalla tensostruttura che porterà il suo nome, dove saranno ospitate l’area gioco e la nave, collocata in una piscina» conclude Cervati con soddisfazione.