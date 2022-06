Maxi incendio a Roma sull’Aurelia, brucia un centro estivo: esplose 50 bombole di GPL

Paura a Roma, in particolare sull’Aurelia, dove nel primo pomeriggio di lunedì 27 giugno 2022 è divampato un maxi incendio che ha coinvolto anche un centro estivo. La Protezione Civile ha evacuato i bambini e intimato ai residenti di diversi palazzi di lasciare le abitazioni. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere il rogo con l’aiuto di elicotteri e canadair.

Incendio a Roma vicino ad un centro estivo

Le fiamme sono divampate all’incrocio tra via della Monachina e via del Bosco Marengo, all’estremo Nord della Capitale. Dopo aver bruciato le sterpaglie all’altezza del civico 1052, sono state spinte dal vento e hanno avvolto il centro estivo Le Palme e una rimessa di camper. Decine di bambini sono stati evacuati in fretta dai soccorritori, che hanno visto il fuoco aggredire la struttura centrale in muratura del centro e minacciare i palazzi vicini.

I residenti negli edifici di via della Monachina hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni per precauzione e oltre cinquanta persone si sono riversate in strada, sostenute dalla Protezione Civile del distaccamento di Boccea. Ad aggiungere timore e apprensione sono state le esplosioni, circa 50, che hanno riguardato diversi bomboloni carichi di gpl presenti accanto ai camper situati nella rimessa (a circa 700 metri dal centro per ragazzi). In più, intono alle 16, l’incendio si è esteso fino a raggiungere Casalotti.

Il bilancio

Il primo bilancio parla di due cavalli rimasti feriti, camper andati in fiamme e decine di persone rimaste intossicate dai fumi liberati dall’incendio. Le ambulanze libere da tutta Roma stanno convergendo nella zona interessata per assisterle mentre i pompieri sono al lavoro per spegnere le fiamme. Sul posto ci sono quattro squadre coordinate dal capoturno provinciale a cui si sono aggiunti due elicotteri e due canadair della Protezione Civile. Le autorità hanno infine fatto sapere di star cercando un uomo, forse un agricoltore, che stava provando a spegnere le fiamme con il trattore e del quale si sono perse le tracce.