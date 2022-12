Maxi bonus ai deputati, M5S si smarca: Conte donerà tablet e pc alle scuole

Il maxi-bonus di Natale adesso non piace più al Movimento 5 Stelle. Nonostante i pentastellati abbiano votato favorevolmente la determina con cui si attuerà un rimborso di 5.500 euro ai deputati per tablet, smartphone e pc. La linea è cambiata e a scendere in campo è stato Giuseppe Conte, chiamato a smentire ai microfoni de Le Iene quanto affermato dal questore della Camera Filippo Scerra, che aveva difeso il provvedimento su Facebook. Un caos che l’ex premier prova a risolvere partendo da una marcia indietro netta e un appello anche ali altri schieramenti: «Facciamo un gesto simbolico e doniamo alle scuole».

Conte: «Spenderò i 5.500 euro per tablet e pc da donare»

Ai microfoni della Iena Filippo Roma, Conte ha commentato il bonus da 5.500 euro approvato lo scorso 24 novembre, con un aumento del 120 per cento rispetto alla precedente legislatura. Il leader del Movimento 5 Stelle ha affermato che «non siamo riusciti a bloccare la determina». Poi la promessa, che suona anche come una proposta agli altri partiti: «Facciamo un gesto simbolico per le scuole che sono senza dotazioni. Sono disponibile a spendere i 5.500 euro che mi spettano da deputato per comprare tablet e computer per le scuole». L’ex premier donerà alla scuola Gramsci-Impastato di Giugliano, in Campania, a pochi chilometri da Napoli.

Le Iene promettono battaglia

Archiviato il dietrofront di Conte, con tanto di promessa, i cronisti de Le Iene promettono battaglia. E così, sulla base della promessa del leader del Movimento 5 Stelle, è stato chiesto anche ad altri di rinunciare la proprio maxi-bonus, donando tablet e pc alle scuole che, da sole, non possono farcela. Poche, però, le adesioni. Finora ai microfoni di Italia 1 soltanto il deputato del Pd Marco Furfaro ha detto che rinuncerà al gettone extra. Il Partito democratico è stato l’unico a non firmare il provvedimento, al contrario del Movimento 5 Stelle, di Fratelli d’Italia e della Lega.