Max Pezzali nasceva il 14 novembre 1967

Max Pezzali, il ragazzo di provincia che negli Anni 90 diventò una star della nostra musica a forza di accenti tonici sfalsati, è diventato grande da un pezzo. E il traguardo che raggiunge oggi lo certifica, più che mai: il 13 novembre 2022, crediateci o no, il fu 883 compie infatti 55 anni. Balzato agli onori delle cronache insieme a Mauro Repetto nell’Italia di Tangentopoli e di Fiorello con la coda conduttore del karaoke, Max è ormai da tre decenni presenza fissa della hit parade. A ragione, vista la lunga serie di brani cult che portano la sua firma.

L’inizio della carriera e la nascita degli 883

Ripetente allo scientifico di Pavia, Pezzali alla sua seconda terza conosce Mauro Repetto, con cui fonda inizia a scrivere canzoni. Il duo, con il nome I Pop, nel 1989 partecipa alla trasmissione 1, 2, 3, Jovanotti, in onda su Italia1. Da qui l’incontro con Claudio Cecchetto, che rimane colpito dalla demo di Non me la menare e decide di puntare su Pezzali e Repetto. Serve però un altro nome per il duo: essendo il primo molto appassionato di motociclismo salta fuori 883, dalla cilindrata della Sportster, uno dei modelli più famosi della Harley-Davidson.

Il successo e l’addio di Repetto

Testi diretti principalmente ai giovani e ricchi di slang, che raccontano situazioni ordinarie e quotidiane in cui è facile identificarsi: scrivono entrambi, ma canta solo Pezzali, mentre Repetto sul palco si limita a ballare. La formula è insolita, ma paga: nel 1992 esce l’album Hanno ucciso l’Uomo Ragno, che si rivela un successo. Nel 1993 concedono il bis con Nord sud ovest est, album che contiene persino più brani memorabili del primo. Dopo il successivo tour, la formazione originale degli 883 entra in crisi e si scioglie. La storia è più o meno nota: Repetto lascia il progetto musicale e si trasferisce negli Stati Uniti d’America alla ricerca di una modella e con ambizioni cinematografiche, ma non finirà benissimo.

Pezzali, che continua con il marchio 883, pubblica poi La donna il sogno & il grande incubo nel 1995, La dura legge del gol!, nel 1997 e la fortunata raccolta Gli anni nel 1998, lanciata in contemporanea all’esordio sul grande schermo con Jolly Blu.

Dal 2004 è ufficialmente solista

I tappetini nuovi, l’Arbre Magique, il deodorante appena preso che fa molto chic. E poi birra e camogli, Cisco che si alza dalla sedia del bar chiuso. La mala, la pubblicità, l’industria del caffè, il gringo che chiede: «Man, dove vai?». Tutte immagini ben scolpite nella mente dei 40/50enni di oggi, che un tempo avevano acquistato le audiocassette degli 883. Ma anche da chi lo ha scoperto dopo, quando era “diventato” ufficialmente solista, dopo aver abbandonato il marchio nel 2004.

Il 14 novembre 2022 Max Pezzali compie 55 anni. Tag43 vi dà il buongiorno con Rotta x casa di Dio, terzo singolo estratto dall’album Nord sud ovest est.