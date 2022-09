Max Laudadio e il cameraman di Striscia La Notizia aggrediti a Varese

Max Laudadio è stato aggredito in un parcheggio a Varese. Lui e il suo cameraman sono stati presi a calci, pugni e bastonate mentre stavano registrando un servizio. Ecco cos’è successo nei dettagli e qual è lo stato dei due uomini.

Max Laudadio aggredito: perché?

Max Laudadio, inviato di Striscia la Notizia, è stato aggredito nei pressi di un parcheggio di Varese. Il giornalista stava facendo un servizio in questo luogo, perché i gestori del parcheggio usano un sistema per percepire soldi in contante, annullando i ticket che regolamentano la sosta. Non è la prima volta che Striscia la Notizia si occupa di questo caso, ma a causa delle tante segnalazioni, Laudadio è dovuto intervenire nuovamente. Il giornalista televisivo allora ha deciso di operare travestendosi da “cicalotto” e ha raccontato così cosa è successo: «Appena arrivato, la gestrice ha cominciato a insultarmi e minacciarmi. Poi ha chiamato il fratello, che senza proferire parola è partito con una scarica di pugni e calci contro di me e poi contro l’operatore, a cui ha sbattuto violentemente la testa contro il muro».

Max Laudadio ha continuato con il racconto dicendo: «Il colpo di grazia l’ha dato la signora, che mentre eravamo “impegnati” con il fratello è tornata e con un bastone di metallo e ha rotto il naso all’operatore. Per fortuna, è arrivata la polizia, che ha preso i documenti di tutti e che speriamo dopo questo episodio avvii un’indagine, dato che l’anno scorso era finito tutto in un nulla di fatto».

Quali sono le condizioni del giornalista e del suo cameraman?

Max Laudadio e il suo cameraman sono stati aggrediti e hanno subito svariati danni. Per questa ragione, entrambi sono stati portati all’ospedale: per Laudadio sette giorni di prognosi, mentre per il suo operatore, che si ritrova con il naso rotto, ci sono venti giorni di prognosi.

Le immagini dell’aggressione saranno trasmesse da Striscia la Notizia prossimamente, appena il programma inizierà la nuova stagione.