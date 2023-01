Max Giusti: moglie, figli e spettacoli del comico italiano

Max Giusti: moglie, figli e spettacoli del comico, attore e doppiatore italiano che conduce la nuova edizione del programma Boss in Incognito su Rai 2. Quali sono tutte le curiosità su di lui?

Classe ’68, romano, Max Giusti ha come nome al secolo Massimiliano Giusti. Ha lavorato anche come commediografo. inizia la sua carriera nel 1991, con due programmi che all’epoca andavano in onda su Rai 2: Stasera mi butto e Ricomincio da due. Partecipa ad altre tre trasmissioni tra il 1993 e il 1999, finché nel 2001 diventa conduttore di Stracult. Diventa ospite a Quelli che il calcio e La grande notte del lunedì sera con le sue imitazioni. Nel 2003 conduce la trasmissione Gli isolati, satira dell’Isola dei Famosi. Nel 2006 entra nella fiction Rai con Raccontami. Nel 2008 entra nelle case degli italiani con Affari Tuoi.

Ha anche un’ottima carriera da doppiatore nei film della saga Cattivissimo Me (inclusi anche i due capitoli di Minions) dove interpreta la voce di Gru nella versione italiana.

Boss in Incognito

Tra le altre trasmissioni che Max Giusti ha condotto nel tempo c’è Boss in Incognito. Il format parte nel Regno Unito e conquista subito diversi Paesi del mondo. Il programma ha come nome originale Undercover Boss. Le prime due edizioni sono state condotte da Costantino Della Gherardesca. Al suo posto è arrivato Flavio Insinna, seguito da Nicola Savino. Il predecessore di Max Giusti è stato Gabriele Corsi .

Nel programma, il boss si veste da dipendente per rendersi irriconoscibile e capire quali sono i problemi che affrontano i dipendenti ogni giorno. In più, ha modo di verificare quali sono le criticità della sua azienda di cui, magari, potrebbe non essere a conoscenza. Nella versione italiana, anche il conduttore Max si camuffa e si trasforma in una persona al primo giorno in azienda per parlare con i dipendenti.