Max Angioni, stasera su Italia 1 lo show comico Miracolato

Aquaman, Jon Snow e Kevin Scannamanna. Sono solo alcuni dei più divertenti personaggi che il comico Max Angioni porterà sul palco di Miracolato, suo personale one man show in onda stasera 30 maggio alle 21.25 su Italia 1. Lo spettacolo non sarà in diretta, ma si tratterà di una replica di quello andato in scena il 17 settembre scorso al Teatro Manzoni di Milano. Parte della rassegna Italia 1 On Stage, sarà seguito fra sette giorni dallo show di stand up comedy di Andrea Pucci. La visione è già disponibile anche in streaming sul sito ufficiale o tramite l’app Mediaset Infinity.

Lo spettacolo in onda stasera su Italia 1 sarà un vero e proprio viaggio nella comicità di Max Angioni, che sul palco porterà i suoi personaggi più famosi. Nel corso di un percorso autobiografico, l’attore e cabarettista lombardo racconterà esperienze di vita, interazioni sociali e rapporto con il web. Senza dimenticare il suo lato sportivo e la maledizione di arrivare sempre secondo, in qualsiasi sfida o concorso. Lo show Miracolato, come si intuisce anche dal titolo, sarà occasione per affrontare con ironia anche temi delicati, tra cui quelli di matrice religiosa. Alternando monologhi e interazioni con il pubblico, Angioni promette di esorcizzare la realtà e strappare più di un sorriso con qualsiasi tema. Come ha rivelato in un’intervista a Leggo, il comico si avvarrà anche di particolari oggetti si scena che animeranno ancor di più le sue esibizioni.

I telespettatori di Miracolato potranno assistere ai migliori sketch con i personaggi più famosi della carriera di Max Angioni. Sul palco infatti salirà, fra gli altri, Carmine Skybrendnerz, uno jedi decisamente sui generis che si ispira ai protagonisti della saga di Star Wars. Impossibile non citare infine il supereroe Aquaman e Jon Snow, star de Il Trono di Spade. Nelle prossime settimane, Italia 1 trasmetterà anche le altre tre puntate di Italia 1 on Stage, rassegna dedicata agli show di stand up comedy. Saranno in onda infatti gli spettacoli di Andrea Pucci, Giuseppe Giacobazzi e Maurizio Battista.