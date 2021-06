Mel Gibson e Jodie Foster sono i protagonisti del film Maverick, in onda stasera 8 giugno alle 21 su Iris. Diretta da Richard Donner, la commedia racconta la storia di Bret Maverick, figura singolare nel panorama del western. Incallito giocatore d’azzardo, al whisky preferisce il latte e, quando deve togliersi dai guai o regolare i conti, ricorre all’astuzia e mette da parte le scazzottate. Deciso a partecipare a un torneo di poker per vincere i 500 mila dollari in palio, cerca di trovare i soldi per pagare la quota di iscrizione mettendosi in contatto con i suoi debitori. Ma la sua strada si incrocia con quella di un’affascinante biscazziera, Annabelle Bransford, una donna irresistibile che sfrutta il suo fascino per ingannare gli uomini e derubarli. Ecco quattro curiosità sulla pellicola.

Quattro curiosità sul film Maverick in onda stasera 8 giugno su Iris

1. Maverick: dalla serie tivù al film

Uscito nel 1994, il film è basato sulla serie televisiva statunitense Maverick, uscita tra il 1957 e il 1961 e creata dallo sceneggiatore e produttore Roy Huggins. Nel serial, il ruolo di Maverick (che, nel film, appartiene a Mel Gibson), per le prime tre stagioni, è stato interpretato da James Garner.

2. Maverick: sodalizi vincenti, il cameo di Danny Glover e la citazione di Arma letale

Il regista Richard Donner e Mel Gibson avevano già lavorato insieme nei primi film della serie Arma letale. Proprio per rendere onore a un sodalizio così vincente e per celebrare la collaborazione, nel film c’è anche un breve cameo di Danny Glover (l’attore che in Arma letale interpretava il compagno di Gibson, Roger Murtaugh). Glover veste i panni di un rapinatore di banche che, alla vista di Gibson, rimane leggermente senza parole. I due si osservano come se si conoscessero, mentre in sottofondo c’è una delle canzoni della colonna sonora di Arma letale. La scena si conclude con la fuga di Glover, che ripete una delle più celebri battute del film: «Sono troppo vecchio per queste stronzate».

3. Maverick: Paul Newman rinunciò per il compenso troppo basso

Inizialmente, il ruolo del padre di Maverick doveva andare a Paul Newman. Lo sceneggiatore William Goldman, qualche anno dopo, ha dichiarato che gli studios non avevano accettato di pagare il compenso richiesto dall’attore che, davanti al rifiuto, fu costretto a rinunciare al ruolo.

4. Maverick: un pezzo di storia navale

Il battello utilizzato nel film era il Portland, l’ultimo rimorchiatore con timone rimasto in America, al tempo di proprietà dell’Oregon Maritime Museum di Portland. Per il film venne modificato per farlo assomigliare a una delle tipiche imbarcazioni del Mississippi dove si tenevano lunghe sessioni di poker. Alla fine delle riprese, l’imbarcazione è stata riportata al suo stato originale.