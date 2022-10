Mauro Mantovan morto per un malore: addio al fondatore di HiRef

Nel pomeriggio di sabato 22 ottobre è improvvisamente morto per un malore nella sua abitazione di Padova Mauro Mantovan, presidente e socio fondatore di HiRef. La società di Tribano è tra le più interessanti e innovative del cooling system italiano. L’ingegnere è molto conosciuto e lascia la moglie e quattro figli.

È morto Mauro Mantovan, il fondatore di HiRef. L’ingegnere è deceduto a 58 anni sabato 22 ottobre, a seguito di un malore improvviso, nella sua abitazione di Padova. La società è tra le più interessanti e innovative del cooling system italiano e si occupa di fornire impianti di ventilazione che si sono in breve contraddistinti per qualità e competitività nel panorama nazionale. Il 4 maggio 2020, ovvero il primo giorno di riapertura post lockdown, inaugurò la seconda sede produttiva di HiRef, con assunzioni di nuovi dipendenti. E da poco aveva voluto avviare personalmente la costruzione di un altro spazio dedicato alla produzione, ancora più moderno e sostenibile con spazi verdi.

Aveva inaugurato anche una «nursery» aziendale e una vera e propria academy al suo interno. Ad oggi la HiRef conta oltre 300 dipendenti. Inoltre, sono ben sette le aziende nate all’interno del gruppo di HiRef che hanno contribuito ad accrescere la notorietà dell’imprenditore bolzanese nel corso di questi vent’anni (Tecno Refrigeration, Eneren, It.Met, HiDew, Ecat, Jonix, HiRef Engineering).

Con lo sguardo sempre rivolto al futuro e alle nuove generazioni, aveva messo in piedi un colosso da quasi 80 milioni di fatturato annuo. L’imprenditore lascia nello sgomento la moglie e quattro figli. Anche il Consiglio di amministrazione, con il dottor Luca Galletti e l’ingegner Alberto Salmistraro, il collegio sindacale, i dipendenti e i collaboratori sono increduli per quanto avvenuto. L’azienda esprime il proprio cordoglio per la sua scomparsa e si raccoglie intorno alla famiglia nel dolore per la gravissima perdita.