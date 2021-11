Mauro Icardi-Wanda Nara, pace fatta: lui ha ceduto alla moglie i diritti su tutti i contratti fino al 2050

Si sono lasciati, perché lui l’ha tradita. Anzi no, lui l’ha riconquistata. Come non detto, lei ha trovato video compromettenti inviati dall’amante. È finita. Adios. E invece no. La telenovela con protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi si arricchisce di un nuovo capitolo: forse (l’avverbio è d’obbligo) hanno finalmente fatto pace e non divorzieranno. Con un intervento in extremis che nemmeno il suo compagno al Paris Saint-Germain Donnarumma, Icardi avrebbe infatti risolto tutto.

Wanda Nara e Mauro Icardi, “luna di miele” a Dubai

Nei giorni scorsi, Wanda Nara e Mauro Icardi hanno postato, sui rispettivi account Instagram, immagini di abbracci e cene romantiche in quel di Dubai, buen retiro dove si erano già isolati in passato e non solo per motivi di lavoro. Con lo sfondo del deserto e dei futuristici grattacieli, la coppia ha pubblicato foto di rassicurante normalità , mettendo alle spalle la crisi provocata dal traditore (o aspirante tale) Maurito, a cui la China Suarez aveva fatto girare la testa. Insieme alla foto da piccioncini, non sono mancata ovviamente quelle di Wanda Nara con décolleté strabordante in primo piano, per la gioia dei suoi follower.

Wanda Nara e Mauro Icardi, l’accordo (finanziario) tra i due

Dall’Argentina rimbalza però la notizia che l’armonia ritrovata e mostrata in quel di Dubai (approfittando della pausa per le nazionali) non sia solo questione di cuore, ma anche di soldi. Come riporta TYC Sports, con una mossa disperata Icardi avrebbe trasferito beni e diritti sportivi e di immagine alla moglie, nonché agente sportiva Wanda Nara, fino al 2050. In pratica, fino ai 57 anni di età dell’ex capitano dell’Inter, la moglie (o ex, chissà) vanterà una quota percentuale sui ricavi dell’uomo e dello sportivo. E non si tratterebbe di un accordo legato al matrimonio: perdono oppure no, separazione oppure no, ciò che è stato sottoscritto rimarrebbe valido. «Insieme possiamo ottenere ciò che separati abbiamo solo sognato», ha scritto d’altra parte l’attaccante del Paris Saint-Germain, a corredo di una delle foto postate su Instagram.