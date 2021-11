Mauro Icardi e Wanda Nara, è di nuovo addio

Dopo il paventato divorzio, tra Mauro Icardi e Wanda Nara sembrava essere tornato il sereno. E invece no: come racconta il programma tv argentino Los Angeles de la Mañana, tra i due sarebbe di nuovo crisi nera. Il motivo? Wanda avrebbe scoperto un video hot mandato a Mauro da “China” Suarez, nel quale lei praticherebbe autoerotismo. «Ama riprendersi e inviare tutto ai ragazzi che le piacciono. È una cattiva persona», ha commentato la giornalista Yanina Latorre, accusando la showgirl di aver rovinato la famiglia Icardi-Nara. Mauro e la China avrebbero dunque ripreso a sentirsi, a quanto pare su Telegram. A conferma della nuova crisi matrimoniale, la sparizione dell’ex Inter dai social e il ritorno di Wanda a Milano, viaggio che potrebbe non avere solo motivi lavorativi. E non è tutto: in Argentina sostengono che Icardi avrebbe provato a sedurre un’altra donna prima di China Suarez, ovvero la modella classe 1984 Rocio Guirao Diaz, nota anche per alcune partecipazioni televisive negli Usa.

Icardi-Wanda, il tradimento di Mauro

La telenovela (così simile a quelle che piacciono tanto in Sud America) era iniziata sabato 16 ottobre, quando la moglie (nonché) procuratrice dell’attaccante del Psg aveva svelato urbi et orbi, cioè tramite stories su Instagram, il presunto tradimento del marito con Eugenia Suarez. Il suo Maurito, infatti, le avrebbe fatto le corna (o almeno ci avrebbe provato) con l’attrice e modella argentina 29enne, soprannominata “China” per via degli occhi a mandorla. Da lì la fuga da Milano a Parigi con i cinque figli al seguito e le continue richieste di perdono di Icardi, che in un momento psicologicamente complicato si era auto-messo ai margini del Paris Saint-Germain, con il tecnico Mauricio Pochettino e compagni di squadra in evidente imbarazzo nel commentare quanto stava accadendo.

Icardi-Wanda, almeno lei ha fatto pace con Maxi Lopez

L’imminente divorzio tra i due era poi confermata da Wanda Nara a Ker Weinstein, giornalista del quotidiano argentino Clarin, che a sua volta su Instagram ha postato il messaggio della moglie-procuratrice: «Me separé». Poi i disperati tentativi di Icardi di ricucire la situazione, attraverso foto postate sui social di lui abbracciato alla moglie, accompagnate da dichiarazioni d’amore. E a quel punto era tornato il sereno, accompagnato da una buona notizia “collaterale”: l’avvocato di Wanda aveva infatti reso noto che la sua assistita aveva deciso di porre fine alla battaglia legale con Maxi Lopez. Nel trambusto generale, mentre lei faceva su e giù tra Parigi a Milano, ad occuparsi dei cinque figli era stato proprio l’ex marito (padre dei primi tre), dando così la possibilità a Wanda di concentrarsi sui suoi problemi familiari. E adesso si ricomincia, altro giro di gossip.