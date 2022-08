Mauro Icardi attacca sui social e smentisce il divorzio con Wanda Nara

Se fino a pochi giorni fa il divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara sembrava ormai scritto, adesso è lo stesso calciatore del Psg a smentire la crisi, ennesima, tra i due. L’attaccante ex Inter non ci sta e dopo i rumors della scorsa settimana, con tanto di presunti messaggi vocali su whatsapp inviati dalla donna a una collaboratrice domestica, ha deciso di passare al contrattacco. I due sono volati insieme verso Ibiza, approfittando di una pausa di qualche giorno. Sui profili social di entrambi sono spuntate foto che li ritraggono insieme, felici. E poi è arrivato anche il messaggio su Instagram proprio di Icardi. L’atleta ha voluto dire la sua non soltanto sulla crisi amorosa, ma anche sulla mancata convocazione che molti media francesi avevano addebitato ad assenze per motivi personali.

Icardi: «Informatevi sulla realtà»

Mauro Icardi ha deciso di passare al contrattacco. «Smettetela di inventare cose, la decisione di non convocarmi è stata puramente tecnica. Non mi sono assentato per problemi personali perché non ne ho e ho rispettato tutti gli allenamenti. Il calcio continua a essere la mia priorità e il lavoro per cui mi pagano», scrive in una story su Instagram. Un messaggio chiaro, che prosegue: «Quello che non tollero è che persone incompetenti e maliziose cerchino di screditarmi. Risparmiate tempo e prima di scrivere e nascondervi dietro uno schermo o un giornale, informatevi sulla realtà . Se oggi vado ad Ibiza con la mia famiglia è perché nel mio lavoro ci hanno dato dei giorni liberi e ognuno li trascorre come vuole e con chi vuole, scegliendo il proprio destino».

Wanda Nara e il presunto messaggio vocale

Lo scorso 4 agosto i giornali di gossip di tutto il mondo avevano riportato il presunto messaggio vocale che Wanda Nara avrebbe inviato a una collaboratrice domestica e con cui si sanciva la rottura definitiva tra i due. Questa la trascrizione dell’audio: «Beh, Carmen, sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da Mauro. Lo sto organizzando. Rimarrei ancora qualche giorno e poi tornerò a prenderti il ​​biglietto e tutto il necessario. Sto organizzando un po’ le cose per il divorzio perché non ce la faccio più». Poi il volo a Ibiza e le foto insieme, fino alle polemiche di Icardi. Quest’ultimo, non convocato, non ha letto di buon grado gli articoli che parlavano di una scelta del tecnico Christophe Galtier, dovuta proprio al divorzio e alla crisi che orbitano intorno all’attaccante. Crisi adesso smentita, almeno sui social.