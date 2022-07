Mauro De Ieso, chi è il sindaco di Pago Veiano arrestato per appalti truccati

Mauro De Ieso, sindaco di Pago Veiano – piccolo comune del Sannio – è stato arrestato per corruzione e appalti truccati. Insieme a lui, sono finiti in manette anche un imprenditore edile e un tecnico di fiducia.

Il sindaco Mauro De Ieso è stato arrestato

Secondo le indagini svolte prima dalla procura di Santa Maria Capua Vetere e poi da quella di Benevento, Mauro De Ieso aveva un grosso potere sulle gare d’appalto della zona del Sannio. Infatti, il sindaco, insieme ad alcuni suoi collaboratori non ancora individuati dalle autorità, intercedeva nelle gare a favore dell’imprenditore suo complice.

In questo modo, gli appalti venivano pilotati e fatti vincere sempre da coloro che rientravano nella cerchia ristretta del primo cittadino. Il tutto sarebbe stato completato dal tecnico di fiducia che si occupava di redigere la documentazione necessaria affinché l’appalto fosse regolare da un punto di vista burocratico.

L’obiettivo di Mauro De Ieso era semplice: eliminare la concorrenza e far sì che alle gare di appalto partecipassero solo determinate aziende. Coloro che volevano vincere sarebbero stati costretti a pagare una tangente al sindaco e ai suoi collaboratori che, secondo gli inquirenti, ammontava a circa 90 mila euro. Insomma, un vero e proprio racket di corruzione che è andato avanti negli anni e che nessuno aveva individuato fino a ora. Tra i casi in cui la squadra risulta coinvolta si cita quello relativo alle gare per la realizzazione di una scuola elementare e il rifacimento di una strada provinciale, entrambe vinte da ditte riconducibili all’imprenditore finito in manette dopo azioni illegali.

Cosa rischiano De Ieso e i suoi collaboratori

Per ora, il sindaco di Pago Veiano e i suoi collaboratori sono finiti agli arresti domiciliari. Gli organi competenti stanno continuando ad indagare per vedere quali altri capi d’accusa possono emergere. Ciò che è evidente riguarda la complessità dell’organizzazione che il sindaco aveva creato. Un sistema collaudato che partiva prima ancora della formale pubblicazione del bando di gara.