Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito da ictus ischemico: come sta?

Mauro Coruzzi, meglio conosciuto come Platinette, ha avuto un ictus ischemico. Attualmente si trova ricoverato in ospedale in condizioni stabili ed è sottoposto a costante monitoraggio. Le sue ultime apparizioni in tv risalgono a qualche settimana fa, quando ha reso omaggio a Maurizio Costanzo, morto il 24 febbraio.

Platinette colpito da ictus ischemico

A rendere noto l’accaduto è stato il suo agente, che ha riferito: «I fatti si sono verificati martedì 14 marzo. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti».

L’ultimo post sui social del conduttore risale a due giorni fa. Si tratta di un video nella consueta formula in cui, da casa sua, mette dischi particolarmente amati e li racconta ai suoi follower. Ora, dopo la diffusione della notizia, il post è stato sommerso da decine di messaggi di incoraggiamento e pronta guarigione. «Forza Maurino, riprenditi presto», «Coraggio Mauro, sei sempre stato un mito per me», «Un grande abbraccio, sei forte e ce la farai», «Metticela tutta» sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto il filmato.

Chi è Platinette

Nato a Langhirano nel 1955 e all’anagrafe Maurizio Umberto Egidio Coruzzi, Platinette è un personaggio televisivo, cantante, attore e doppiatore italiano. Attivo come giornalista, autore televisivo e conduttore radiofonico fin dagli anni Settanta, ha raggiunto la notorietà presso il pubblico alla fine degli anni Novanta quando, scoperto da Maurizio Costanzo, ha preso parte a numerose puntate del Maurizio Costanzo Show distinguendosi per il suo stile da drag queen e per l’umorismo tagliente.

Negli anni Duemila, oltre a proseguire la sua carriera radiofonica conducendo il contenitore mattutino di Radio Deejay, Platinissima, ha anche partecipato a numerosi programmi televisivi sia in qualità di conduttore, come nel caso di Bisturi! Nessuno è perfetto, sia come ospite ricorrente, giudice o opinionista (Amici di Maria De Filippi, Buona Domenica, Domenica Cinque). Nel corso della sua carriera ha anche pubblicato alcuni libri e inciso due dischi, arrivando a calcare il palco del Festival di Sanremo per due volte, nel 2012 (come ospite dei Matia Bazar) e nel 2015 (in qualità di concorrente in coppia con Grazia Di Michele).