Maurizio Micheli: età, moglie e biografia dell’attore

Maurizio Micheli è un attore comico e un commediografo diventato popolare soprattutto in televisione con il personaggio del disc-jockey pugliese di Radio Bitonto Libera.

Maurizio Micheli: biografia e carriera

Nato a Livorno il 3 febbraio 1947 e cresciuto a Bari, si è diplomato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano e successivamente si è laureato al D.A.M.S. dell’Università di Bologna.

Ha debuttato al teatro-cabaret Il Refettorio di Milano e ha poi lavorato al Piccolo Teatro con Patrice Chéreau e allo Stabile dell’Aquila con Aldo Trionfo. Dal 1972 ha scritto e interpretato diversi spettacoli tra cui il più famoso Mi voleva Strehler (1978), un one man show scritto con Umberto Simonetta e accompagnato al pianoforte da Giovanni Del Giudice.

Ha partecipato a numerosi varietà televisivi tra cui A tutto gag, Chewing-gum show, Al Paradise, dove ha dato vita a personaggi popolari di estrazione pugliese che lo hanno reso noto al grande pubblico. Tra questi il pazzo innamorato della brunetta dei Ricchi e Poveri, la Signora Anna Rosa di Fonzo in arte Susy e l’Avvocato Rocco Tarocco del foro di Trani.

Sul grande schermo ha lavorato con Sergio Corbucci nei film Rimini Rimini e Roba da ricchi del 1987 e con Steno (Mani di fata del 1983). Ma è con Il commissario Lo Gatto (1986) di Dino Risi che diventa molto popolare.

Dall’autunno del 1992 al giugno del 1993 ha condotto su Canale 5 Il delitto è servito, un quiz ispirato al gioco Cluedo in onda il venerdì in seconda serata. Parallelamente ha continuato la sua attività teatrale con opere come Buonanotte Bettina con Benedicta Boccoli, Un paio d’ali di Garinei e Giovannini, La presidentessa con Sabrina Ferilli e Il letto ovale con Barbara D’Urso.

Le ultime apparizioni di Micheli sono a teatro. Nel 2015 e 2016 è stato impegnato con Sabrina Ferilli e Pino Quartullo nella commedia Signori… le paté de la maison tratta da le Prénom (Cena tra amici) di Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière.

Maurizio Micheli: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Maurizio ha divorziato dall’attrice Daniela Nobili con cui ha avuto un figlio, Guido, che è doppiatore. Dal 1996 fino al 2008 ha avuto una relazione con l’attrice e showgirl Benedicta Boccoli. Dopo la fine della loro storia, l’attrice ha rivelato di aver capito che le loro strade erano incompatibili, non per la differenza d’età bensì perché lei avrebbe voluto un figlio, mentre il suo compagno non era d’accordo.