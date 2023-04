Maurizio Mattioli: età, film, incidente della moglie e carriera dell’attore

Maurizio Mattioli è nato a Roma il 3 giugno 1950 ed è un attore, doppiatore e comico italiano conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato ai programmi del Bagaglino e aver interpretato molte commedie all’italiana.

Maurizio Mattioli: biografia e carriera

Maurizio Mattioli nasce come attore cinematografico. La sua carriera inizia presto con piccoli ruoli in film negli anni Settanta che diventeranno 90 nell’arco della sua carriera. Il suo personaggio è sempre quello del “coatto” romano, rozzo e cialtrone mentre nelle commedie degli ultimi anni ha dato vita a personaggi “mediocri”, cafoni arricchiti. A teatro ha preso parte a diverse opere tra cui Un paio d’ali nel 1997 in Rugantino nel 1998, mentre per la televisione lo abbiamo visto in quattro stagioni della fiction Un ciclone in famiglia nonché nei Cesaroni.

Negli anni ’90 ha preso parte a molti varietà televisivi – celebri le sue parodie come quella di Bill Clinton e di altri personaggi negli spettacoli del Bagaglino. Nell’arco della sua carriera ha prestato la voce a diversi personaggi di cartoni animati tra cui Z la formica e La gang del bosco mentre dal 2007 presta la voce al personaggio di Dog Chapman nella serie Dog the Bounty Hunter trasmessa in Italia sul canale Gxt della piattaforma Sky. Nel luglio 2014 ha ricevuto il riconoscimento speciale Leggio d’oro Alberto Sordi.

Maurizio Mattioli: l’incidente e la morte della moglie

Nella sua vita privata, Maurizio Mattioli ha dovuto affrontare delle vicende spiacevoli. Nel 1995 venne arrestato per spaccio di cocaina e rimase un mese detenuto nel carcere di Poggioreale a Napoli; nel 1996 venne rinviato a giudizio e al termine del processo fu assolto dalle accuse. Ma più di tutti l’episodio che segnò la sua vita fu l’incidente in cui rimase vittima la moglie Barbara Divita. A seguito del sinistro, avvenuto nel 2007, la donna rimase paralizzata e morì nel 2014 per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La coppia, che era sposata dal 1977, non aveva avuto figli.