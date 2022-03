Maurizio Lastrico, chi è: Don Matteo 13, Zelig, fidanzata Elisabetta, padre, Maria Chiara Giannetta Zelig

Attore, comico e cabarettista italiano che ha esordito in Camera Café e in Zelig Off 2009, Maurizio Lastrico è presente nel cast di diverse fiction italiane tra cui Don Matteo, Tutto può succedere e Made in Italy: vediamo cosa si sa della sua fidanzata e della sua vita privata.

Maurizio Lastrico: dagli esordi a Zelig a Don Matteo 13

Diplomatosi nel 2006 presso la Scuola del Teatro Stabile di Genova, all’attività di attore teatrale ha sempre affiancato quella di comico e cabarettista esordendo sulle emittenti nazionali nel 2007 con l’interpretazione del personaggio del catatonico nella sitcom Camera Café. Due anni dopo è sbarcato a Zelig Off proponendo una Divina Commedia rivisitata trattando di temi quotidiani in lingua dantesca e nel 2010 ha debuttato in prima serata a Zelig.

Parte del cast del programma anche nel 2011, 2012 e 2013 (vi è tornato nel 2021), si è poi dedicato all’attività cinematografica ottenendo un cameo in Sole a catinelle e recitando in alcune tra le più note fiction italiane. Tra queste Tutto può succedere, dove ha interpretato il personaggio di Elia, Don Matteo, in particolare dall’undicesima alla tredicesima stagione, Made in Italy, Il processo e Fedeltà (serie Netflix).

Maurizio Lastrico: la fidanzata

Da sempre riservato sulla sua vita privata, egli stesso ha confessato di essere impegnato (“Il mio rapporto sta crescendo, siamo partiti in tournée insieme”) senza però mai fare il nome della fortunata. Dato che spesso le sue foto su Instagram sono scattate da una certa Elisabetta, si vocifera che possa essere lei la possibile compagna, cosa che però non è mai stata confermata.

Ciò che è certo è che con Maria Chiara Giannetta, sua partner in Don Matteo e protagonista con lui di uno sketch durante il Festival di Sanremo 2022, c’è solo una grande amicizia. Data la complicità, in molti hanno pensato che i due potessero avere una relazione ma l’attrice ha smentito: “Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston ma siamo solo amici”.

Maurizio Lastrico: il padre

Durante l’infanzia, l’attore ha vissuto un momento particolarmente difficile in famiglia quando i suoi genitori hanno deciso di divorziare. In seguito a litigi e malumori, il padre ha abbandonato la famiglia e se ne è andato di casa, sparendo dalla vita di Maurizio che è quindi cresciuto insieme a sua madre Renata (Renna come la chiama lui).