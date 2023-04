Maurizio Ferrini: età, biografia, l’ex moglie Carla Urban e la vita privata

Maurizio Ferrini è un comico e attore italiano nato a Cesena il 12 aprile 1953. È conosciuto al grande pubblico per aver vestito il personaggio della Signora Coriandoli, lo stereotipo della casalinga italiana interpretata mettendo in atto esilaranti parodie.

Maurizio Ferrini: biografia e carriera

Il debutto di Ferrini risale alla metà degli anni ’80 e, in particolare, a Quelli della notte, programma condotto da Renzo Arbore. L’artista dimostrò subito la sua comicità eccentrica interpretando il ruolo di un rappresentante di pedalò e, nella stessa trasmissione, lanciò anche il popolare tormentone «Non capisco ma mi adeguo» All’inizio degli anni Novanta ci fu la svolta nella carriera grazie alla partecipazione a Domenica in, dove presentò uno dei suoi personaggi più riusciti, la signora Emma Coriandoli, parodia della casalinga media italiana. La donna diede a Ferrini una grandissima notorietà tanto che venne chiamato per molte pubblicità di marchi importanti e nel 1992 Antonio Ricci lo volle a Striscia la notizia, che condusse per due edizioni prima in coppia con Sergio Vastano e poi con Alba Parietti.

Durante la sua carriera, ha recitato in alcune pellicole cinematografiche: nel 1986 è l’agente Gridelli nel film Il commissario Lo Gatto, diretto da Dino Risi e al fianco di Lino Banfi, nel 1988 è nel cast di Compagni di scuola, diretto da Carlo Verdone, e nel 1992 partecipa alla commedia Sognando la California insieme a Massimo Boldi, Nino Frassica e Antonello Fassari.

Dopo questi impegni sul grande schermo, si allontana dalla tv dove lo si vede solo come ospite fino al 2005, quando Simona Ventura lo chiama a partecipare a L’isola dei famosi. In quell’edizione, Ferrini si classificherà secondo. Nel 2007 ritorna a recitare ottenendo una piccola parte nella fiction Ma chi l’avrebbe mai detto al fianco di Ornella Muti e Katia Ricciarelli mentre nel 2011 è in un episodio di Don Matteo 8 dove interpreta Jhonny Dorelli.

Maurizio Ferrini: Carla Urban e l’attuale fidanzata

Per quanto riguarda la vita privata, Maurizio è stato sposato con la giornalista Carla Urban, autrice e conduttrice tv che ha lavorato per la Rai, per Mediaset ed infine per Sky dove ha realizzato diversi reportage di viaggi. La loro storia è finita nel 1994, dopo 9 anni. Dal 2017, invece, l’uomo è fidanzato con Sara Guglielmi.