Maurizio Fabrizio: età, moglie, figli e canzoni del compositore e cantante

Maurizio Fabrizio è un compositore e cantante italiano molto apprezzato sul territorio italiano e non solo, autore di alcune canzoni amate e preferite da tantissime persone.

Età, moglie e figli del cantante

Maurizio Fabrizio è nato a Milano il 16 marzo 1952 ed ha 70 anni. Maurizio ha sempre amato la musica infatti è diventato un compositore e cantante. Ha sposato l’attrice e cantante Katia Astarita, originaria di Napoli. Da questa unione è stato portato alla luce un figlio che si chiama Federico. La recitazione è stata sempre la passione di Katia che poi, dopo aver conosciuto Maurizio Fabrizio, ha avuto un secondo amore, la musica, iniziando così un nuovo percorso da cantautrice.

Infatti Katia in una sua autobiografia ha scritto: «Cantare a due voci con lui, all’unisono, con un’orchestrazione volutamente essenziale, si è rivelata una scelta felice, per ridare vita a canzoni dimenticate, e per regalare una veste nuova a brani famosissimi che Maurizio ha scritto nei suoi 50 anni di carriera».

La biografia di Maurizio Fabrizio

Maurizio Fabrizio ha studiato la sua passione per la musica a Milano al Conservatorio G.Verdi: fagotto, contrabbasso e percussioni. Ha scritto canzoni per artisti di calibro elevato come Mia Martini (Almeno tu nell’universo), Mina, Ornella Vanoni, Al Bano, Riccardo Fogli, Eros Ramazzotti, Antonello Venditti, Renato Zero, Josh Groban, Placido Domingo e Miguel Bosè. Con ben 34 brani, è il quinto artista più presente al Festival di Sanremo, con due vittorie, Storie di tutti i giorni per Riccardo Fogli nel 1982 e Sarà quel che sarà per Tiziana Rivale nel 1983.

È stato presente quasi sempre sul podio collezionando tre terzi posti con, Strano il mio destino per Giorgia nel 1996, Sempre per Lisa nel 1998 e Schiavo d’amore per Piero Mazzocchetti nel 2007. Invece negli anni Ottanta ha alimentato la sua fiamma creativa come produttore, realizzando orgogliosamente l’impareggiabile Luna di Gianni Togni e l’intramontabile Angolo rosso dei Matia Bazar.