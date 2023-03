Roma, Maurizio Costanzo “ospitato” nella tomba di Monica Vitti al Verano

Maurizio Costanzo è stato sepolto nel cimitero monumentale del Verano a Roma, in un posto momentaneo che, in passato, aveva ospitato anche l’attrice Monica Vitti. La tomba del giornalista, scomparso lo scorso 24 febbraio all’età di 84 anni, è da giorni oggetto di pellegrinaggio da parte di molti suoi ammiratori che vanno a dargli omaggio con un fiore, una preghiera, un pensiero.

La tomba di Maurizio Costanzo al Verano

A riferire i dettagli sulla tomba di Maurizio Costanzo è stata La Repubblica, che ha spiegato come la salma del giornalista e conduttore tv sia stata disposta in un’area temporanea nel cimitero monumentale del Verano di Roma. In quello stesso loculo, alcuni mesi fa, era stata sepolta anche l’attrice Monica Vitti, prima che la sua bara venisse trasportata nella tomba di famiglia, sempre al Verano.

Il pellegrinaggio per il conduttore

Dal giorno della sepoltura molti sono i fan e gli ammiratori di Maurizio Costanzo che si recano al Verano per omaggiare la sua memoria. C’è chi deposita un mazzo di fiori, chi un messaggio scritto su bigliettini di carta e chi, invece, si limita ad un momento di riflessione e preghiera di fronte al luogo della sua sepoltura. Come scrive anche La Repubblica, «Maurizio Costanzo continua ad avere il suo pubblico anche da morto». Un dipendete del cimitero del Verano di Roma ha spiegato che «da lunedì scorso, da quando è arrivato il signor Costanzo», è un continuo via vai di persone che arrivano per dargli omaggio. Molte anche le persone che verrebbero da lontano, così come coloro che continuerebbero a chiedere informazioni in merito al posizionamento della tomba dell’ideatore del Maurizio Costanzo Show. Nel cimitero capitolino sono molti i personaggi famosi che riposano nel sonno eterno: ci sono Giuseppe Garibaldi, Goffredo Mameli, Giuseppe Ungaretti, Trilussa, Alberto Sordi, Vittorio Gassman e Nino Manfredi.