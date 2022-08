Maurizio Costanzo ricorda Piero Angela: «Per me era immortale»

Maurizio Costanzo ricorda l’amico e collega Piero Angela. Il noto conduttore televisivo all’Adnkronos ha voluto commentare la scomparsa del divulgatore scientifico avvenuta oggi. Ecco quali sono state le sue parole.

Le parole di Maurizio Costanzo sulla scomparsa di Piero Angela

«Raramente ho ricevuto una notizia così brutta: per me Piero Angela era un amico ed era una di quelle persone che si tende a considerare immortali» così ha esordito Maurizio Costanzo sulla scomparsa del conduttore televisivo e creatore di note trasmissioni come Quark, Super Quark e Ulisse. Costanzo ha poi continuato nel suo ricordo affermando: «Piero Angela per la tv italiana ha incarnato la possibilità di parlare di cose difficili a tutti, se lo si sa fare. Lui era davvero il principe dei divulgatori».

L’host del “Maurizio Costanzo Show” ha ricordato anche gli anni nei quali collaborava con Piero Angela: «Ci conoscevamo fin dagli inizi da quando facevamo radio nella sede Rai di via del Babuino, nel palazzo che ora è l’Hotel De Russie. Ci vedevamo in quello che allora si chiamava il Bar Menghi, dietro piazza del Popolo, con noi c’era spesso anche Enzo Tortora. Poi, più avanti, ci siamo sempre sentiti e ci dicevamo che l’importante per non morire è avere sempre nuovi progetti. Per me è davvero un giorno triste». Insomma, un altro evento che ha scosso Maurizio Costanzo dopo le dichiarazioni della moglie Maria De Filippi che aveva detto «non so se avrò il coraggio di tenergli la mano quando morirà».

La scomparsa di Piero Angela ha segnato anche Fabio Fazio

Oltre a Maurizio Costanzo, anche un altro volto noto della televisione nazionale ha commentato la scomparsa di Piero Angela. Si tratta di Fabio Fazio che in un tweet ha scritto: «Questa è una di quelle notizie che non vorremmo mai ricevere. Mancherà a tutti noi la sua intelligenza, la sua passione e per quel mi riguarda la sua cortesia. #pieroangela è parte della storia di tutti noi e da oggi tutti siamo più soli».