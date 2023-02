Maurizio Costanzo, le quattro mogli: De Filippi, Sammartino, Morandi e Flavi

Insieme a Maria De Filippi aveva dato vita ad una delle coppie più amate della televisione ma, prima di sposarsi con lei nel 1995, Maurizio Costanzo aveva avuto altre tre mogli. Il primo matrimonio fu quello con la fotoreporter Lori Sammartino (più grande di lui di quattordici anni), portata all’altare nel 1963 con Raimondo Vianello come testimone.

Le mogli di Maurizio Costanzo

La seconda volta si sposò nel 1973 con la giornalista Flaminia Morandi, che per lui divorziò dall’allora marito Alberto Michelini. Da lei ha avuto i figli Camilla, sceneggiatrice nata nel 1973, e Saverio, regista di cinema e televisione nato nel 1975. «Le sarò grato per tutta la vita. Abbiamo un ottimo rapporto. Le cose finirono per via di quella mia storia segreta e anche forse per l’esplosione di Bontà loro, un successo che ci travolse. Alla seconda puntata passammo dai 5 ai 14 milioni di spettatori. La gente cominciò a riconoscermi…», aveva raccontato il giornalista e conduttore in merito al suo rapporto con la Morandi.

Il terzo matrimonio venne celebrato nel 1989 con Marta Flavi, ma le nozze durarono poco più di un anno e non finirono nel migliore dei modi. Prima di lei, Costanzo aveva convissuto per tre anni con l’attrice, regista, sceneggiatrice e doppiatrice Simona Izzo, insieme alla quale aveva scritto e recitato la sitcom anni Ottanta Orazio.

La storia con Maria De Filippi

Poi la volta buona con Maria De Filippi, conosciuta durante un pranzo: «Mi colpì la sua intelligenza. Le diedi la possibilità di lavorare con me a Roma e iniziò a fare questo lavoro. Poi cominciò la nostra storia». Fu proprio Costanzo a lanciare la donna in televisione facendole condurre Amici dopo Lella Costa, rimasta incinta. «Non ci fosse stato Maurizio non sarei andata in onda, ero considerata un’idiota… Però, sia chiaro, li capivo, gli altri. Pensavano è quella del momento, lasciamo a Costanzo lo sfizio di mandarla in video, l’anno prossimo ce ne sarà un’altra», aveva dichiarato a tal proposito la regina di Canale 5.

E invece il conduttore ci aveva visto giusto, come confermato dall’affermazione di Maria a Mediaset e dallo straordinario successo che continuano ad avere i suoi programmi. La maggior parte dei quali (Amici, C’è posta per te, Uomini e donne, Tú Sí Que Vales, etc) vengono prodotti dalla Fascina, la casa di produzione creata dalla coppia.