Maurizio Costanzo, il ricordo dei figli al funerale: «Ci hai insegnato l’umiltà»

Durante il funerale di Maurizio Costanzo, la figlia Camilla ha voluto dedicargli una lettera per salutarlo per l’ultima volta. La lettera ha fatto commuovere i tantissimi presenti alla funzione e il gigante della televisione italiana è stato descritto come un «padre speciale».

La lettera di Camilla Costanzo per il padre

La figlia di Maurizio Costanzo, Camilla, ha voluto dedicare una lettera a suo padre per dargli l’ultimo saluto: «Papino, l’ondata di amore della quale siamo stati sommersi è merito dell’amore che hai dato a noi e a tantissime persone. Non hai idea della gratitudine che ci ha investito, non hai avuto tre figli, ma molti di più. Per molti sei stato un padre, un maestro, una guida. Hai saputo intuire destini. A noi lasci un’eredità importante e l’insegnamento dell’umiltà. Avevi ancora l’anima del ragazzo di 17 anni che scriveva a Montanelli, che si stupiva per una collaborazione importante e già ci sembra di sentire mentre dici ‘Ma vi rendete conto? Tutto questo per me. Adesso ti immaginiamo in paradiso, mentre organizzi un talk show. Continuerai a vivere in tutti noi e tutto ciò che abbiamo imparato da te non andrà perso. È una promessa. Ti vogliamo bene papi». Tutti i presenti al funerale si sono commossi per le dolce parole usate.

I tanti presenti al funerale di Maurizio Costanzo

I presenti al funerale di Maurizio Costanzo erano tantissimi. Amici e colleghi si sono accomodati all’interno della Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma. Gerry Scotti, Carlo Conti, Paolo Sorrentino, Fiorella Mannoia, Amadeus, Pino Insegno, Kledi, Pio e Amedeo, Luigi De Laurentiis, Lorella Cuccarini, Milly Carlucci, Massimo Lopez, Alfonso Signorini, Enrico Papi, Giorgio Panariello, Mara Venier, Christian De Sica, Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, Eleonora Giorgi, Pier Silvio Berlusconi, Giancarlo Giannini, Cristina Parodi: questi erano solo alcuni dei presenti. In prima fila c’erano i suoi familiari: Maria De Filippi e i figli Saverio, Camilla e Gabriele con i rispettivi figli.