Maurizio Costanzo, oggi i funerali: dove vederli in tv e a che ora

É il giorno dei funerali di Maurizio Costanzo, morto venerdì 25 febbraio 2023 all’età di 84 anni. Dopo due giorni di camera ardente in Campidoglio, chiusasi ieri alle 18:00, quella di oggi è l’ultima tappa dell’omaggio pubblico al giornalista e conduttore che lascia un’eredità incalcolabile nel panorama televisivo italiano. Le esequie avranno luogo alle 15 presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma e sarà possibile seguirle in diretta tv.

I funerali di Maurizio Costanzo

Tanto la Rai quanto Mediaset hanno infatti previsto uno speciale per seguire live la cerimonia funebre. Su Canale 5, a partire dalle 14:10, Silvia Toffanin accompagnerà il pubblico con lo speciale di Verissimo “Ciao Maurizio”. In loco saranno presenti i giornalisti del Tg5 Dario Maltese e Susanna Galeazzi, che si collegheranno con la conduttrice, mentre in studio da Milano ci saranno Cesara Buonamici e Katia Ricciarelli. Va da sé che oggi non andranno in onda i consueti appuntamenti pomeridiani dell’ammiraglia, ovvero Uomini e Donne e il daytime di Amici. Per quanto riguarda la Rai, la telecronaca dei funerali in diretta sarà fatta durante la trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1 a partire dalle 14.

La camera ardente

Si darà così l’ultimo saluto all’uomo dopo che, per due giorni, un via vai infinito di persone – familiari, ammiratori e colleghi – si è stretto nel suo ricordo nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. Tante le personalità della politica, dello spettacolo e del giornalismo che si sono recate presso la camera ardente per omaggiare il conduttore televisivo ed esprimere il proprio cordoglio ai familiari (Maria De Filippi e il figlio Gabriele sono stati presenti sia sabato che domenica).

Tra i presenti la premier Giorgia Meloni, l’ex presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni, l’ex ministro egli Esteri Luigi Di Maio e il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. Ma anche Mara Venier, Enrico Papi, Pierluigi Diaco, Enrico Mentana, Bruno Vespa, Gigi D’Alessio, Ezio Iachetti, Lino Banfi, Fiorello, Paola Barale, Gianni Ippoliti e tanti altri.