Maurizio Costanzo, il ricordo della “Brooke” di Beautiful

«Che tristezza sentire di Maurizio Costanzo. Era un giornalista, un oratore e un conduttore televisivo straordinario. Mi è piaciuto molto parlare con lui e apparire di tanto in tanto nel suo programma». È il ricordo di Katherine Kelly Lang, interprete del personaggio di Brooke Logan della soap opera Beautiful, che in passato è stata ospite del Maurizio Costanzo Show. «Era sempre così gentile, dolce e così intelligente. Ci mancherai Maurizio», scrive l’attrice postando una serie di foto che la ritraggono davanti alla locandina del teatro Parioli e sul palco del talk show, con cui il giornalista era entrato per decenni nelle case degli italiani.

So sad to hear about Maurizio Costanzo. He was an amazing journalist, speaker, and tv host. I thoroughly enjoyed speaking with him and appearing on his show from time to time. He was always so kind, sweet, and so intelligent. You will be missed Maurizio🙏💖#maurizioconstanzo pic.twitter.com/nmMzEJI0BN

— Katherine Kelly Lang (@KatherineKellyL) February 25, 2023